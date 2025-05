Česká televize poprvé udělila Večerníčkův řád

30.05.2025 13:09

DNES!

Celkem šest osobností převzalo Večerníčkův řád. Česká televize tyto ceny předala vůbec poprvé významným tvůrcům, kteří přispěli k výjimečné kvalitě a úrovni české tvorby pro děti.

Mezi oceněnými je herec a hlasový interpret Jiří Lábus, dramaturgyně Marie Kšajtová, scenáristka Hana Lamková, režisér Michal Žabka, výtvarnice Lucie Dvořáková a animátor David Filcík. Slavnostní předání cen otevřelo výstavu Večerníček slaví 60 let, která je pro návštěvníky ve Strahovském klášteře otevřena až do 30. září 2025.

▲ Výstava Večerníček slaví 60 let (foto: Zuzana Páchová, Česká televize)

„ Večerníček je jedním z nejtrvalejších a nejvýznamnějších symbolů české dětské kultury. Udělením Večerníčkova řádu chceme vyjádřit úctu tvůrcům, kteří tuto tradici formovali a svou prací nastavili vysokou laťku celé generaci dalších autorů. Jsme hrdí na to, že právě oceněným můžeme vzdát hold ve chvíli, kdy si připomínáme výročí fenoménu, který spojuje celé generace ,“ říká zástupce generálního ředitele ČT a ředitel divize Korporátní služby Michal Fila.

Jiří Lábus obdržel Večerníčkův řád za nenapodobitelný hlasový projev, kterým oživil desítky postav, včetně nezapomenutelného Jů ze Studia Kamarád nebo večerníčků jako jsou Jak to chodí u hrochů, Do pohádky či Jezevec Chrujda. Marie Kšajtová, s více než padesátiletou praxí dramaturgyně a scenáristky, stojí za řadou oblíbených titulů. Legendární jsou Příběhy včelích medvídků, Bubáci a hastrmani nebo Jája a Pája. Hana Lamková byla oceněna coby autorka populárních večerníčků Káťa a Škubánek, Čtyřlístek či Putování za švestkovou vůní a za svůj podíl na budování studií televizní animace Československé a České televize.

▲ Výstava Večerníček slaví 60 let (foto: Zuzana Páchová, Česká televize)

Ocenění získal také režisér Michal Žabka, tvůrce prvního českého 3D večerníčku Tři prasátka a autor úspěšného seriálu Anča a Pepík. Lucie Dvořáková byla vyznamenána za výrazné výtvarné pojetí dětské animace, které vtiskla například Kouzelné školce či večerníčkům Jezevec Chrujda a Tribík a Amonitka. Večerníčkův řád obdržel rovněž animátor David Filcík, který patří k absolutní špičce v loutkové a reliéfní animaci - jeho práce zdobí večerníčky Pat a Mat, Chaloupka na vršku, Příhody Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence či Viky - sůva z nudlí a řady dalších.

Večerníčkův řád bude udělován osobnostem spojeným s dětskou televizní tvorbou i v budoucnosti.

Výstava Večerníček slaví 60 let

Slavnostní ceremoniál otevřel novou interaktivní výstavu Večerníček slaví 60 let, která nabídne neopakovatelný zážitek nejen dětem, ale i jejich rodičům a prarodičům. Výstava připravená ve spolupráci se Strahovským klášterem se pro veřejnost otevírá 30. května a potrvá až do 30. září 2025. Návštěvníci se mohou těšit na autorské malby, kresby, loutky a další vzácné artefakty ze zákulisí večerníčkovské historie, ale také na interaktivní instalace, díky nimž vstoupí do světa oblíbených pohádkových hrdinů jako jsou Maxipes Fík, Rumcajs, Cipísek, Dášeňka nebo Víla Amálka.

▲ Předávání ocenění Večerníčkův řád (foto: Zuzana Páchová, Česká televize)

Kromě poutavé expozice nabídne výstava vždy o víkendu také kreativní dílnu. Součástí výstavy je celá řada multimediálního obsahu, která je zacílená na všechny věkové kategorie. Kompletní informace o otevírací době, programu a vstupenkách jsou k dispozici na webových stránkách vecernicek60let.cz.

Oslavy napříč televizí

Oslavy jubilejních narozenin Večerníčka se promítají do celého programu a nabídky České televize. Vzdělávací portál ČT edu připravil ucelený tematický program, který propojuje večerníčkovské pohádky s různými školními předměty, včetně seznámení se s kouzlem animace - jak se z obrázku nebo loutky stává postavička na obrazovce.

Přehlídku těch nejlepších večerníčků nabízí iVysílání, které do nabídky nově doplnilo dlouho žádané klasiky jako Krkonošská pohádka, Dášeňka nebo Pohádky o mašinkách a další budou přibývat. Hry spojené s večerníčky pak nabízí bezpečný web pro děti ČT :D. Česká televize v souvislosti s jubileem připravila také spotovou kampaň.

Kompletní přehled aktivit k výročí nabízí web vecernicek60let.cz.

zdroj: ČT