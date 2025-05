Prima MAX uvede příběh o záchraně thajského fotbalového týmu

30.05.2025 10:51

DNES!

Prima MAX uvede v televizní premiéře strhující drama podle skutečných událostí Třináct životů, které připomene sedm let od celosvětově sledované záchrany thajského chlapeckého fotbalového týmu ze zaplavené jeskyně Tham Luang. Autentický snímek oscarového režiséra Rona Howarda, na němž spolupracovali i skuteční záchranáři, odvysílá Prima MAX ve středu 4. června od 20.00.

Snímek je nejen strhujícím příběhem o lidské odvaze a vytrvalosti, ale také výjimečným filmovým dílem - díky spolupráci se záchranáři, kteří se v roce 2018 zapojili do záchrany, s naprostou autentičností a precizností zachycuje situace a emoce, které celou misi provázely. Mezi nejzkušenějšími záchranáři a potápěči z celého světa byli i dva Češi Petr Vodička a David Kareš.

▲ Film Třináct životů (foto: Vince Valitutti / Metro Goldwyn)

„ Vzpomínám zejména na neskutečnou snahu všech pomoci. A nezáleželo na tom, jestli zasahovali přímo v jeskyni nebo odkláněli potoky a říčky směřující k jeskynnímu komplexu. A samozřejmě na ohromnou radost všech, kteří zdravili a mávali na všechny prolétající vrtulníky, kde možná mohl být někdo ze zachráněných. Naším cílem v Thajsku bylo zjistit, jak Česká republika mohla pomoci. Kromě největší a nejnebezpečnější práce jeskynních potápěčů a náročnosti celé záchranné akce filmaři snímku Třináct životů nesmí zapomenout zachytit psychické strádání - a současně sílu přežít ve tmě, zimě a vlhkosti bez kontaktu s okolním světem ,“ uvedl plukovník Petr Vodička, vedoucí pražského oddělení integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany.

Fascinující drama Třináct životů vzniklo pod vedením oscarového režiséra Rona Howarda a scenáristy Williama Nicholsona. V hlavních rolích excelují Viggo Mortensen a Colin Farrell jako britští jeskynní potápěči Richard Stanton a John Volanthen - muži, kteří první našli uvězněné chlapce a sehráli klíčovou roli v jejich záchraně.

Herci i filmový štáb úzce spolupracovali s reálnými hrdiny, aby byl film co nejvěrnější skutečnosti. Právě podle Richarda Stantona je Howardův snímek mimořádně věrný skutečnosti a vystihuje veškerou podstatu celé záchrany. Jediným rozdílem prý zůstává temnota pod vodou, v realitě nebylo vidět vůbec nic, ale to by diváci viděli jen černou obrazovku.

Pro natáčení vznikly čtyři vodní nádrže s high-tech filtračním systémem, do nichž filmaři přesouvali pečlivě postavené repliky jeskynních tunelů. Ty odpovídaly osmi klíčovým scénářům záchranné mise - včetně úseku úzkého jen 60 centimetrů, kde se potápěčům kyslíkové láhve škrábaly o stěny.

Film Třináct životů, natočený s maximální autentičností a respektem k reálným událostem, nabídne 4. června od 20.00 stanice Prima MAX.

zdroj: FTV Prima