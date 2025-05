Dokumentární série Karel VS Karlos brzy na Prima COOL

29.05.2025 11:33

Televize Prima natočila šestidílný dokument o našem nejpopulárnějším a nejkontroverznějším zápasníkovi Karlosi Vémolovi. Jeho první díl uvede 9. června na Prima COOL a o týden dříve streamovací platforma prima+.

Bojovníkovu intimní zpověď včera Prima slavnostně představila Vémolovi, jeho nejbližším a fanouškům, poslední díl na svoji realizaci ještě čeká, a jaký bude, rozhodne Vémolův poslední zápas v pražském Edenu proti jeho největšímu soupeři.

Svými nejbližšími, rodinou a přáteli naplnil Karlos Vémola Royal Theatre, aby jim ukázal první ze šesti dílů dokumentární série Karel vs. Karlos, kterou natočil pro FTV Prima. Místo bylo symbolické, na stejném místě před šesti lety oznamoval Oktagon jeho Zápas století. „ Já mám hlavu vymlácenou, ale jo, tady to tenkrát před těmi šesti lety začalo. Jsem překvapený, že je vás tady tolik. Jedu z tréninku a vůbec jsem nečekal, že to bude pojaté takto velkolepě, takže moc děkuju. Moc mě těší, že je o starého Terminátora pořád zájem ,“ neskrýval příjemné překvapení Karlos Terminátor Vémola.

▲ Karel VS Karlos (foto: FTV Prima)

Dokument vznikal déle než rok v režii Filipa Štočka a v produkci Kryštofa Davida. „ Začátek tohohle dokumentu byl složitej. Protože když za vámi přijdou dva frajeři, kteří nikdy neviděli MMA, před vámi zrovna točili nějaký Porno! (dokument vysílaný na prima+, pozn.) a osloví vás, že by s vámi chtěli dělat dokument, je to těžký. Ale měli veliký štěstí, že se dlouhé roky znám s Ondřejem Němcem z týmu Prima a na jeho rady dám. A tomu jsem musel dát za pravdu, že v prvním dokumentu, který o mně vznikl, bylo sice hodně toho, jaký jsem střelec, ale chyběla tam ta sportovní stránka. A musím říct, že ty věci, který mi v prvním dokumentu chyběly, tady najdu. Ať už to jsou pro mě velký chvíle v začátcích, kde zabrali rozhovory s mýma starýma trenérama, pak přijeli do Anglie a mluvili s klukama, kteří mě utvářeli, formovali. Hned na začátku jsem jim řekl, aby po mně nechtěli zprostředkovávat rozhovory s mými rodiči. Ale co dokázali dostat z mých rodičů, kdy můj táta úplně nesnáší kamery a moje máma to samé? To jsou opravdu velký věci a musím před nimi dát klobouk dolů! A zachycují věci, které jsem nečekal ,“ netají spokojenost s výslednou podobou dokumentu Karlos Vémola. Karlos Vémola nijak neskrývá, že točit s ním pro tvůrce není nejjednodušší disciplína.

„ O mně se ví, že nejsem herec, že nebudu nikomu pózovat. Pokud někdo chce točit, ať točí, ale běhejte za mnou s kamerou. Všechno říkám na první dobrou, tak, jak si myslím, a tak, jak to je. Nikdy se nic nepřetáčelo, takže to asi bylo pro štáb složitější ,“ popisuje zápasník, jak dokument o jeho osobě vznikal.

Vzpomínky, které bolí

V dokumentu otevřel řadu soukromých, až intimních a bolestivých témat, která mu mnohdy nebyla příjemná. Ve vzpomínkách se vrátil do dětství, v němž si prošel šikanou a tvrdou výchovou tatínka, která ho ale zocelila a připravila na tvrdou budoucnost. Dokument Karel vs. Karlos mapuje zápasníkovu kariérní cestu, od první rány až po tu poslední.

„ Člověk žije ten život ve spěchu a nemá čas na spoustu věcí, dokument se otáčí za spoustou zajímavých věcí, což pro mě bylo velice emotivní a hezký, ale uvidíme, jak se to bude líbit lidem. To nedokážu odhadnout. Je to krásný časosběr, kde je vidět, jak jsme všichni zestárli, jak trenéři zestárli. Jsou tam záběry, kdy trenéři jsou ještě malí kluci. Lítali jsme spolu do Ameriky. Je tam, jak táta říká, že mě chtěl vidět na olympiádě, ale moje cesta nabrala jiný směr. Je to velmi zajímavé ,“ vzpomíná na natáčení Karlos Vémola.

Nejsem takovej debil

Od dokumentu má Vémola jedno velké očekávání. „ Snažil jsem se ukázat lidem, že jsme sportovci jako každý jiní, že možná jdeme v životě malinko víc za hranu než ostatní sportovci. Chtěl bych ukázat tu krásu toho sportu. Myslím, že tenhle dokument by mohl zasáhnout lidi, kteří mě ještě neznají, ani ten sport. A to je pro mě důležité, aby ho poznali v té opravdové formě. Nejsou to jenom radosti, je tam taky hodně úskalí, kde nejsou jenom vítězství, sláva a peníze. Budu rád, když se na to lidi podívají a budou si pak říkat, že ten Karlos není takový debil, jak jsem si myslel. To bude pro mě vítězství ,“ přeje si Karlos Vémola.

Jaký závěr bude dokument Karel vs Karlos mít, zatím není nikomu jasné. Ani Karlosovi. Napíše se 14. června v pražském Edenu, kde se Karlos Vémola utká ve svém posledním avizovaném kariérním zápase se svým největším soupeřem Attilou Véghem.

Prima COOL nabídne divákům od 9. června dva díly dokumentu týdně (pondělí/úterý), prima+ bude mít pro své uživatele týdenní náskok.

zdroj: FTV Prima