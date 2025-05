Netflix v červnu: Třetí řada Hra na oliheň či V obležení

29.05.2025 07:17

DNES!

Červen na Netflixu přináší to nejlepší z filmového světa přímo do vašeho obýváku. Připravte se na dechberoucí rozuzlení ve třetí a závěrečné řadě seriálu Hry na oliheň. Nechte se vtáhnout do víru lží a soudních tahanic ve třetí řadě seriálu Ginny a Georgia.

Zažijte akční jízdu se seriálem FUBAR: 2. řada, kde Luke a Emma čelí globální hrozbě. Sledujte boj o přežití v seriálu Nábřeží, kde rodinné vazby čelí zkoušce. Prožijte drama svobodné mámy na pokraji sil ve filmu Tyler Perry: Poslední kapka. A k tomu si užijte seriál K-pop: Lovkyně démonů, film Vykoupení z věznice Shawshank a pohádku Princezna zakletá v čase.

Seriálové novinky

Červen na Netflixu slibuje seriálovou smršť, která vás nenechá vydechnout. Připravte se na epické vyvrcholení celosvětového fenoménu - finální třetí řadu seriálu Hra na oliheň, která vám vezme dech! Ponořte se do temných zákoutí se seriálem Sara: Žena ve stínu a zažijte adrenalin s Pravidly zločinu. Nechte se vtáhnout do rodinných dramat v Ginny a Georgia a Nábřeží. Sledujte cestu pomsty v Bez milosti, akční jízdu ve FUBAR: 2. řada a nahlédněte do světa celebrit v Kaulitz & Kaulitz.

Filmové novinky

Červnové filmový novinky přináší napětí, akci i sci-fi dobrodružství. Ve filmu V obležení se novicka u policie ocitne uprostřed krvavé mely. Ve filmu Tyler Perry: Poslední kapka sledujeme svobodnou mámu na pokraji sil. A ve filmu V našich časech se dva fyzici uvíznou v roce 2025 poté, co odhalí tajemství červí díry.

Dokumenty na Netflixu

Červen na Netflixu přináší dokumenty, které odhalují neuvěřitelné příběhy, otřesné události i kontroverzní kauzy. Nahlédněte do tragédie na festivalu Astroworld v dokumentu Totální provar: Tragédie na festivalu Astroworld, který přináší rozhovory s těmi, kdo přežili. Odhalte pozadí pašerácké aféry v dokumentu Případ Air Cocaine: Pašeráci v oblacích. A prozkoumejte nešťastnou cestu ponorky Titan k vraku Titaniku v dokumentu Titan: Neštěstí jménem OceanGate.

Pro nejmenší diváky

Červen na Netflixu přináší dobrodružství pro malé hrdiny. Přidejte se k agentům Kit a Sam v Zvířecí případy: 5. kapitola a pomozte zachraňovat zvířata. S Hazel a jejími kamarády zažijete kouzelné chvíle v Kouzelní kmotříčci: Nové přání: 2. řada. A s K-popovými hvězdami se utkáte se zloduchy v K-pop: Lovkyně démonů.

Licencovaná tvorba na Netflixu

Červen na Netflixu přináší kultovní filmy i pohádková dobrodružství pro každého. Prožijte naději ve filmu Vykoupení z věznice Shawshank, sledujte cestu za snem ve filmu Rivalové a zažijte temnotu Gothamu ve filmu Temný rytíř a Batman začíná. Ponořte se do kouzel s Princezna zakletá v čase a Princezna zakletá v čase 2.

zdroj: Netflix