Na TLC se vrací oblíbené reality show

28.05.2025 13:32

Lifestylová stanice TLC sází i na přelomu jara a léta na osvědčené formáty, které kombinují emoce, napětí i jedinečné životní příběhy. S novými sériemi se vracejí oblíbené reality show jako 90denní snoubenci nebo 450kg sestry, ale nechybějí ani formátové novinky.

Ať už vás zajímá život v polygamii, boj s extrémní nadváhou nebo romantická dobrodružství v tropickém ráji, TLC a streamovací platforma Max vám rozhodně mají co nabídnout.

▲ Reality show 450kg sestry na TLC (foto: WBD)

Deníky 90 dní (90 Day Diaries), 6. série

Máte rádi příběhy párů z populární franšízy 90 dnů? Tak tento „deníčkový“ formát vám umožní pohled na jejich životy z trochu jiné perspektivy, než jste zvyklí. Obvykle totiž zachycení jejich každodenní reality má na starosti kompletní štáb, v Denících 90 dní (90 Day Diaries) se ale jednotlivé páry natáčí samy na domácí kameru. Fanoušci jim díky tomuto přístupu mohou být ještě blíž a prožívat s nimi jejich radosti a strasti s minimálním odstupem. Ani v již šesté sérii opět nebude nouze o vyhrocené situace.

Nové epizody vysílá TLC každé pondělí a hned poté jsou dostupné ke zhlédnutí na streamovací platformě Max.

450kg sestry (1000-lb Sisters), 7. série

Tammy a Amy i v nové sérii řeší řadu specifických výzev, které přináší život s extrémní nadváhou. Obě se mimo jiné věnují svým novým vztahům, ale třeba Tammy se zároveň připravuje na zásadní bodyliftingovou operaci, kvůli které se ale nejprve musí poprat se svou závislostí na nikotinu. Zdravotní komplikace ale doženou i Amy, poté co ji pokouše velbloud. Do života obou sester ale vstoupí i další příležitosti a překážky - Tammy si například splní svůj celoživotní sen na ziplajně a na Amy čeká náročný soudní proces.

Nové epizody vysílá TLC každé úterý a hned poté jsou dostupné ke zhlédnutí na streamovací platformě Max.

90denní snoubenci (90 Day Fiancé), 11. série

Nejoblíbenější reality show stanice TLC se vrací na obrazovky s jedenáctou sérií a novou sestavou mezikulturních párů. Jako vždy na jedné straně vztahu stojí občan USA, na druhé jejich lásky třeba i z druhého konce světa. Společný cíl je jasný - páry mají pouze 90 dnů na to, aby zjistily, zda jsou kompatibilní a zda si dokážou představit společnou budoucnost. Pokud v dané lhůtě nestihnou svatbu, platnost víza K1 vyprší bez toho, že by zakládala právo na zelenou kartu. V takovém případě následuje klidně i násilné odloučení od milovaného protějšku.

Nové epizody vysílá TLC každou neděli a hned poté jsou dostupné ke zhlédnutí na streamovací platformě Max.

Nové pořady již brzy

CZE (90 Day: Hunt for Love), 1. série

Ne každý příběh párů z 90 dnů skončí šťastně svatbou. Některé dvojice se rozhodnou jít svou vlastní cestou, a právě na některé jedince, kteří nezanevřeli na lásku, se můžete těšit v tomto novém formátu. Půjde konkrétně o osm single veteránů z původního pořadu, kteří se potkají v mexickém letovisku Tulum, aby dodali svým romantickým životům nový impuls. Minulosti ale nikdo neuteče a dlouho pohřbená tajemství začnou vyvěrat na povrch i v tropických kulisách.

CZE (Hunt for Love: Between the Sheets), 1. série

Pokud vám nestačí hodinka dramatu z tropického ráje, počkejte si vždy na tuhle rozšiřující after-show. Účastníci reality show vám v ní bez ostychu odpoví na všechno, co vás zajímá, a ještě k tomu nahlédnete do zákulisí nového pořadu. Jde o jedinečnou příležitost vidět protagonisty, jak své milostné eskapády v Tulumu hodnotí s odstupem. Přeci jen do pouhé hodiny televizního pořadu nikdy nevměstnáte všechno, co kamery zachytily i nezachytily.

zdroj: WBD