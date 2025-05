Obsazeny hlavní role v seriálu Harry Potter

28.05.2025 10:26

Televizní seriál z produkce HBO Original Harry Potter obsadil do hlavních rolí nováčky DOMINICA MCLAUGHLINA do role Harryho Pottera, ARABELLU STANTON do role Hermiony Granger a ALASTAIRA STOUTA do role Rona Weasleyho.

Francesca Gardiner (Showrunnerka a producentka) a Mark Mylod (režisér a producent) uvádějí: „ Po mimořádném hledání, které vedly castingové režisérky Lucy Bevan a Emily Brockmann, s potěšením oznamujeme, že jsme našli našeho Harryho, Hermionu a Rona. Talent těchto tří jedinečných herců je úžasný a my se nemůžeme dočkat, až bude svět svědkem jejich společných kouzel na obrazovce. Rádi bychom poděkovali všem desítkám tisíc dětí, které se zúčastnily konkurzu. Bylo pro nás opravdovým potěšením objevit, jaké množství mladých talentů ve Velké Británii máme .“

▲ Seriál HBO Original Harry Potter má obsazené hlavní role (foto: WBD)

Seriál bude věrnou adaptací oblíbených knih o Harrym Potterovi od autorky a producentky J. K. Rowling. Jednotlivé série přinesou Harryho Pottera novým i stávajícím divákům a budou se vysílat exkluzivně na HBO Max, kde jsou k dispozici, včetně nadcházejících nových trhů v Německu, Itálii a Velké Británii. Původní klasické filmy budou i nadále k dispozici ke zhlédnutí po celém světě.

Autorkou scénáře a producentkou seriálu za HBO je Francesca Gardiner. Mark Mylod bude producentem a režisérem několika epizod seriálu pro HBO ve spolupráci s Brontë Film and TV a Warner Bros. Television. Výkonnými producenty seriálu jsou J.K. Rowling, Neil Blair a Ruth Kenley-Letts z Brontë Film and TV a David Heyman z Heyday Films.

zdroj: WBD