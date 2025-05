SkyShowtime v červnu: Mobland či Ctrl+Alt+Desire

28.05.2025 11:31

Placená streamovací platforma SkyShowtime v červnu představí seriál Mobland (Země gangů) nebo Ctrl+Alt+Desire. Mezi filmy zařazené do filmotéky patří tituly Anora nebo Thelma.

Mobland (Země gangů)

Datum vydání: 9. června

Tento nový elektrizující kriminální seriál o globálním zločinu se soustředí kolem dvou válčících rodin, které sice sídlí v Londýně, ale jejich podniky se rozpínají do všech koutů světa, a naprosto loajálního „agenta“, jehož úkolem je za každou cenu ochránit jednu z těchto rodin. V seriálu MobLand se objeví hvězdné herecké obsazení, včetně Toma Hardyho, Pierce Brosnana a Helen Mirren.

Ctrl+Alt+Desire

Datum vydání: 8. června

Závislost, posedlost, holky před kamerou a vražda. Na první pohled byli Amatosovi typickou americkou rodinou, dokud se to nestalo. V srpnu 2019 byl Grant Amato shledán vinným z trojnásobné vraždy prvního stupně. Zabil svou matku, otce a bratra. Nový dokumentární seriál o skutečném zločinu sleduje cestu režiséra Colina Archdeacona, který ke Grantu Amatovi získal bezprecedentní přístup, aby odhalil jeho komplikovanou osobnost a osvětlil temné tajemství online posedlosti, osamělosti a mrazivé vraždy.

Anora

Datum vydání: 19. června

Nejnovější filmový hit oscarového režiséra Seana Bakera ověnčený pěti Oscary®, včetně toho za nejlepší film, sleduje sexuální pracovnici z Brooklynu, která se zamiluje do syna ruského oligarchy. Vezmou se a radují se z nově nabyté lásky, ale vše je ohroženo, když se tato novina dostane až do Ruska k chlapcově rodině a ta se snaží jejich manželství anulovat. Drama, které je přehlídkou úžasných hereckých výkonů držitelky Oscara® a ocenění BAFTA® Mikey Madison a Yury Borisova, vykresluje složitost lidského chování a ukazuje překrásné záběry z prostředí New Yorku.

Thelma

Datum vydání: 21. června

Celovečerní režijní debut Joshe Margolina Thelma je dojemná akční komedie s June Squibb, nominovanou na Oscara®, v hlavní roli Thelmy Post, rázné 93leté babičky, která naletí telefonnímu podvodníkovi vydávajícímu se za jejího vnuka (Fred Hechinger). Ta se následně vydává v doprovodu svého stárnoucího přítele (Richard Roundtree) a jeho skútru na zrádnou výpravu napříč Los Angeles, aby získala zpět to, co jí bylo odebráno. Dále hrají: Parker Posey, Clark Gregg, Nicole Byer a Malcolm McDowell.

