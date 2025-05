Letní hudební show Tim Summer Hits 2025 opět na Rai 1

29.05.2025 09:26

Na letní měsíce připravila italská veřejnoprávní televize Rai pestrý program. Nebudou chybět ani tradiční večery s hudební show Tim Summer Hits 2025, které budou opět z římského náměstí piazza del Popolo.

Show bude vysílat televizní stanice Rai 1 každý pátek od 13.6.2025 ve 21:25 hodin. Na diváky čekají čtyři páteční večery plné hudby plus jeden Best of (výběr toho nejlepšího z živého vystoupení). Vstup na koncert je volný. Koncert organizuje Rai, TIM ve spolupráci s městem Římem.

Na Tim Summer Hits 2025 vystoupí více než 80 zpěváků. Fanoušci hudby se mohou těšit například na tyto umělce: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, A-Clark, Baby K, Benji & Fede, BigMama, Bresh, Brunori Sas, Capo Plaza, Carl Brave, Chiara Galiazzo, Clara, Clementino, Coez, Diodato, Emis Killa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi, Fedez, Finley, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, FuckYourClique, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D'Alessio, Joan Thiele, LDA, Leo Gassmann, Levante, Lorella Cuccarini, Lorenzo Fragola, Luche, Sabrina Salerno, Marco Masini, Michele Bravi Mida, Olly, Planet Funk, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Sayf a mnoho dalších...

zdroj: davidemaggio.it + franck