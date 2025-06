Moderátorem reality show Farma Česko bude Vilém Šír

02.06.2025 12:54

Už 23. června odstartuje na platformě OnePlay nová reality show Farma Česko, ve které skupina soutěžících zakusí život bez elektřiny, tekoucí vody a pohodlí moderní doby. O den později, tedy 24. června, se show objeví také v televizi na TV Nova.

Diváky bude celou soutěží provázet Vilém Šír, známý jako Vilda z první řady Love Islandu Česko & Slovensko a slovenské taneční show Let's Dance, kde si postupně vydobyl respekt jako tanečník i moderátor.

Vilda Šír na sebe poprvé výrazně upozornil v roce 2021 jako soutěžící v první řadě Love Islandu, kde po boku Nikol Treterové obsadil třetí místo. Jeho televizní cesta pokračovala o dva roky později, kdy se v roce 2023 stal jedním z tanečníků ve slovenské verzi Let's Dance. Po boku herečky Jany Kovalčíkové se nejen probojoval až do finále, ale celou soutěž také vyhrál. Letos se v populární taneční show objevil znovu - tentokrát po boku Simony Leskovské - a po svém vypadnutí překvapil diváky i odborníky, když si poprvé vyzkoušel roli moderátora jednoho z galavečerů. Právě jeho přirozený projev a energie ho katapultovaly do pozice hlavního průvodce reality show Farma Česko.

▲ Show Farma bude moderovat Vilém Šír (foto: Mikuláš Křepelka, TV Nova)

„ Je to úžasný! Už dlouho jsem si přál moderovat velkou show, takže se mi tím vlastně plní sen. Moderování mě vždycky lákalo a teď mám konečně příležitost to zažít naplno. Věřím, že si to diváci užijí, protože je to skvělá reality show plná fajn lidí, a já se těším, že společně vytvoříme nezapomenutelnou sérii ,“ říká o své nové moderátorské úloze Vilda Šír.

Farma Česko je jedinečný sociální experiment, který přenese skupinu odhodlaných soutěžících o sto let zpět. Formát reality show se těší velké oblibě zejména na Slovensku, kde se vysílá už od roku 2011 a dlouhodobě dosahuje vysoké sledovanosti. Po třinácti letech se nyní vrací i na české obrazovky - a to ve zcela nové podobě.

Bez elektřiny, tekoucí vody, moderních technologií a jakýchkoli výdobytků současné civilizace budou muset soutěžící společnými silami znovu postavit opuštěnou farmu na nohy a zajistit její chod. Každý den bude zkouškou fyzických i psychických sil - od obdělávání půdy a péče o zvířata až po manuální práci a soužití v podmínkách, ve kterých žili naši předkové.

Každý týden si soutěžící zvolí farmáře týdne, který převezme vedení a rozdělí úkoly mezi ostatní. Tento vůdce určí také dva sluhy, kteří budou mít na starosti specifické povinnosti a budou spát odděleně od ostatních. Týden zakončí duel - dva soutěžící v něm změří síly v náročných disciplínách. Poražený musí farmu opustit, zatímco vítěz pokračuje v boji o hlavní cenu.

Po více než dvou měsících tvrdé práce, odříkání a osobních výzev vzejde jeden vítěz. Ten, kdo prokáže nejen fyzickou zdatnost a dovednosti potřebné k přežití, ale také schopnost spolupráce, strategického myšlení a odolnosti vůči stresu, si odnese odměnu až ve výši jednoho milionu korun.

Diváci se mohou těšit na autentický návrat k jednoduchému životu, silné příběhy a sociální dynamiku plnou aliancí, hádek, přátelství i zrad. To vše se odehraje v malebných kulisách české přírody - zamlžených luk, zurčících potoků, starých stodol a domácích zvířat, která nejsou jen kulisou, ale součástí každodenní reality.

Diváci si mohou nové díly Farma Česko užívat od 23. června na OnePlay, a to vždy od pondělí do čtvrtka. Čtvrteční epizody budou patřit duelům. Na TV Nova bude show uvedena o den později, tedy od úterý 24. června, a sledovat ji bude možné vždy od úterý do pátku.

zdroj: Nova