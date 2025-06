28,2E: Letní pop up kanál skončil, návrat k původní značce

02.06.2025 15:24

Provozovatel britských hudebních a zábavních kanálů That's TV provedl další změnu ve svém portfoliu. Skončil hudební pop up kanál That's Pride. Na jeho pozici se opět vysílá stanice That's Dance.

Program That's Dance se vysílá ze silného evropského paprsku družice Astra 2G na pozici 28,2°E. Vysílání je tak dostupné i pro diváky ve střední Evropě s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm). Jde o jediný z programů skupiny That's TV, který se vysílá do celé Evropy. Další stanice That's TV, That's TV 2, That's TV 3, That's Melody a That's Oldies (aktuálně jako pop up kanál That's Summer).

▲ That's Dance - záběr z příjmu stanice

That's Dance, jak název stanice napovídá, se zaměřuje na aktuální i léty prověřené videoklipy s taneční hudbou (dance, pop, popdance a podobně).

Na letní hudební pohodu nyní cílí jen stanice That's Summer, která se vysílá z britského paprsku.

technické parametry - That's Dance:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,568 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA