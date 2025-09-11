Quantcast
Čtvrtek, 11. září 2025, svátek má Denisa

Telly chystá vlastní kanály a další novinky

Řadu novinek chystá pro své zákazník televizní operátor Telly. První informace prozradil již nyní. Provozovatel hodlá spustit vlastní tematické kanály, které by se měly na trhu objevit během posledního kvartálu letošního roku.

Krátce z historie

Telly je televizní služba, která spolu se svým předchůdcem Digi TV CZ funguje na českém trhu již takřka 20 let. Satelitní televize Digi TV do České republiky vstoupila v roce 2006 a v roce 2015 se stala součástí služeb společnosti LAMA energy group. O rok později byla spuštěna internetová televize DIGI2GO. V roce 2017 byl spuštěn sedmidenní TV archív. V roce 2019 byly spuštěny mobilní aplikace. V roce 2020 byla Digi TV přejmenována na Telly. Od roku 2024 je Telly dostupná na všech hlavních TV platformách (přidání VIDAA).

Trendy ve sledovanosti

Konzumace televizního obsahu se mění. Dokládají to grafy operátora Telly. Zatímco v roce 2020 sledovalo živé vysílání 79 procent zákazníků, nyní je to jen 62 %. Více se využívá TV archív (catch up). V letošním roce generuje sledovanost ze 27 %, zatímco před pěti lety to bylo jen 11 procent. Timeshift (sledování pořadu od začátku v jiném čase) i sledovanost z nahrávek si udržuje zhruba stále stejný podíl.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Telly: Sledovanost Živá vs. Odložená (foto: Telly)
V roce 2020 sledovalo Telly celkem 86 procent zákazníků prostřednictvím set top boxů a jen 10 procent uživatelů ze smart TV. V letošním roce jsou výsledky velmi odlišné. Smart TV se stala hlavním způsobem příjmu televizních programů (41 %), set top boxy využívá už jen 28 procent zákazníků.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Telly: Sledovanost dle zařízení (foto: Telly)
Před pěti lety měla Telly 80 procent zákazníků na satelitu, zbývajících 20 procent sledovalo službu z internetu. I v letošním roce satelit u Telly dominuje, i když jeho podíl značně poklesl na 55 %, dalších 45 procent využívá OTT službu.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Telly: Satelitní vs. Internetová TV (foto: Telly)
Operátor poznamenal, že se satelitní distribucí programů Telly nadále počítají. V některých lokalitách je satelit ideální pro poskytování televizních programů. Jde o oblasti v příhraničních oblastech, kde není kvalitní internetové připojení.

Co chystá Telly pro nejbližší období?

Během posledního čtvrtletí hodlá Telly spustit tři až čtyři tematické kanály. Mělo by se jednat o filmové kanály různého zaměření typu FAST. Jeden z kanálů se původně měl jmenovat Telly Family, nicméně vedení takový název neschválilo. Jak se tedy budou jmenovat nové stanice zatím není známo. Jeden z kanálů by se měl zaměřit na oblíbené české filmy.



Další novinkou bude snížení prodlevy (latence) u vybraných sportovních kanálů na OTT platformě. Stávající způsob zpracování televizních signálů přináší jeden neduh: diváci dostávají signál s velkým zpožděním od reálného času. Znamená to, že gól vidí opožděně proti jiným platformám. Chystané řešení sníží popisovanou prodlevu.

Ještě letos Telly přijde s novým uživatelským účtem na webu. Webová aplikace umožní objednat si balíčky a případně změnit i některé služby.

Další novinky přijdou v roce 2026. Během první poloviny roku 2026 chce Telly představit svoji videotéku. Na video na vyžádání cílí další chystaná novinka. Telly plánuje přidat do své nabídky streamovací službu třetí strany. Zatím není známo, zda půjde o integraci do svého rozhraní nebo bude poskytovat jen login do některé streamovací služby.

Šestou chystanou novinkou bude nový věrnostní program, který má být atraktivnější. Bude představen během první poloviny roku 2026.

redakce

