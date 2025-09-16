Telly rozšíří prodej předplacených karet

Quantcast
Operátor televizní služby Telly reaguje na rostoucí oblibu předplacených karet a rozšiřuje jejich prodej. Od října tak budou k dispozici v dalším obchodním řetězci.

Divácké návyky se mění. Sledují méně živého vysílání a roste odložená sledovanost. Též roste význam chytrých televizorů (smart tv), na kterých diváci přímo sledují televizní obsah a již méně využívají set top boxy v porovnání se situací před pěti lety.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Telly: Post-paid x pre-paid (foto: Telly)

Post-paid x pre-paid

Mění se také způsoby, jakým chtějí zákazníci Telly za služby platit. Zatímco před pěti lety všichni klienti konzumovali televizní služby formou post-paid - tedy platili po skončení fakturačního období. Nyní již pětina zákazníků využívá předplacenou službu (pre-paid). Znamená to, že za službu nejprve zaplatí a pak konzumují objednanou službu.

Výhodou předplacené služby je zejména možnost úhrady jen na stanovený počet měsíců. Výhodné je to zejména pro sezónní sledování (zimní období) či sportovní fanoušky, kteří mají zájem o vrchol sportovní sezóny či konkrétní sportovní event.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Telly: Předplacené karty (foto: Telly)


Předplacené karty

Provozovatel televizní platformy se proto rozhodl rozšířit prodej předplacených karet OTT verze Telly. Od října 2025 se rozšíří možnost nákupu předplacené karty i do hypermarketů Kaufland.

Předplacené karty Telly je možné pořídit již nyní v sítích Billa, Žabka, Taficon, GECO, JRC, Tipsport, Chance a dalších.

