Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 2. února 2026, svátek má Nela

Telly spouští kanály LIVE+

DNES! | Tisk | komentáře

Zimní olympijské hry (ZOH) jsou svátkem sportu, kde o vítězství často rozhodují setiny. A přesně tak chce Telly ty nejdůležitější momenty dostat k televizním divákům.

Speciálně pro období ZOH budou od úterý 3.2.2026 do 24. února 2026 do internetové televize Telly zařazeny unikátní verze sportovních kanálů s označením LIVE+.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Divák u televizní obrazovky. Ilustrační foto (foto: Telly)
Konkrétně se bude jednat o stanice ČT Sport HD, Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD, které najde divák ve svém seznamu stanic hned za jejich běžnými programovými pozicemi.

Cílem kanálů LIVE+ se sportovním obsahem je výrazně snížit zpoždění oproti skutečnému dění na sportovišti. Díky tomu tak diváci získají lepší zážitek ze sledování bližší reálnému času. Diváci tak uvidí gól nebo nejlepší moment ve sportu s minimálním zpožděním. Kanály LIVE+ budou dostupné ve stejných balíčcích pro internetovou televizi jako jejich běžné verze.

Na technickém řešení, které by sportovním fanouškům přineslo ten nejlepší možný zážitek, jsme intenzivně pracovali delší dobu. Mám radost, že tuto novinku, kterou jsme avizovali už na zářijové tiskové konferenci, můžeme konečně spustit. Divákům Telly tak servírujeme emoce v téměř reálném čase, přesně tak, jak si sportovní přenosy zaslouží,“ řekl marketingový ředitel Telly Jan Schöppel. „Kanály LIVE+ budeme v případě pozitivní odezvy zařazovat pravidelně na důležité sportovní události.”



Pro sledování LIVE+ stanic jsou zvýšené nároky i na straně uživatelů, kteří potřebují rychlejší internetové připojení pro plynulé sledování vysílání. Pokud zákazník Telly sleduje sportovní klání na mobilních datech, musí počítat s přibližně dvojnásobnou spotřebou dat na stanicích LIVE+.

Telly zároveň upozorňuje, že kanály LIVE+ fungují výhradně v režimu živého vysílání. Pro zpětné zhlédnutí (archív) nebo nahrávání nejsou k dispozici. V případě, že bude mít divák Telly zájem sledovat pořad ze záznamu či si jej nahrát, stačí přepnout na běžnou verzi dané stanice. Stejně tak i v případě, pokud divák bude mít problémy s LIVE+. Například se bude obraz zasekávat.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Zlín (5/12)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Bilance
kanál CT2 20:00 Petrolejový princ
21:35 Sam a Kate
23:20 Sraz (5/6)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (2)
21:40 Specialisté (126)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda II (1)
21:30 Polda II (2)
22:40 V.I.P. Vraždy II (7)
kanál SEZNAM 20:10 Šerif a mimozemšťan 2
22:05 Spartakus (1)
00:20 Dempsey a Makepeaceová (21)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:05 Vít Olmer: Den s Karolem Sidonem
21:50 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Lepšie dni
22:20 Reportéri
22:50 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, KENO Joker, Extra výplata, Všetko alebo nič
20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (2)
21:45 Šťastný domov
22:35 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (8)
21:20 Muž na drátě
23:05 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook