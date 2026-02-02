Telly spouští kanály LIVE+DNES! | Tisk | komentáře
Zimní olympijské hry (ZOH) jsou svátkem sportu, kde o vítězství často rozhodují setiny. A přesně tak chce Telly ty nejdůležitější momenty dostat k televizním divákům.
Speciálně pro období ZOH budou od úterý 3.2.2026 do 24. února 2026 do internetové televize Telly zařazeny unikátní verze sportovních kanálů s označením LIVE+.
▲ Obr č. 1 - Divák u televizní obrazovky. Ilustrační foto (foto: Telly)
Konkrétně se bude jednat o stanice ČT Sport HD, Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD, které najde divák ve svém seznamu stanic hned za jejich běžnými programovými pozicemi.
Cílem kanálů LIVE+ se sportovním obsahem je výrazně snížit zpoždění oproti skutečnému dění na sportovišti. Díky tomu tak diváci získají lepší zážitek ze sledování bližší reálnému času. Diváci tak uvidí gól nebo nejlepší moment ve sportu s minimálním zpožděním. Kanály LIVE+ budou dostupné ve stejných balíčcích pro internetovou televizi jako jejich běžné verze.
„
Pro sledování LIVE+ stanic jsou zvýšené nároky i na straně uživatelů, kteří potřebují rychlejší internetové připojení pro plynulé sledování vysílání. Pokud zákazník Telly sleduje sportovní klání na mobilních datech, musí počítat s přibližně dvojnásobnou spotřebou dat na stanicích LIVE+.
Telly zároveň upozorňuje, že kanály LIVE+ fungují výhradně v režimu živého vysílání. Pro zpětné zhlédnutí (archív) nebo nahrávání nejsou k dispozici. V případě, že bude mít divák Telly zájem sledovat pořad ze záznamu či si jej nahrát, stačí přepnout na běžnou verzi dané stanice. Stejně tak i v případě, pokud divák bude mít problémy s LIVE+. Například se bude obraz zasekávat.
redakce
Speciálně pro období ZOH budou od úterý 3.2.2026 do 24. února 2026 do internetové televize Telly zařazeny unikátní verze sportovních kanálů s označením LIVE+.
▲ Obr č. 1 - Divák u televizní obrazovky. Ilustrační foto (foto: Telly)
Konkrétně se bude jednat o stanice ČT Sport HD, Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD, které najde divák ve svém seznamu stanic hned za jejich běžnými programovými pozicemi.
Cílem kanálů LIVE+ se sportovním obsahem je výrazně snížit zpoždění oproti skutečnému dění na sportovišti. Díky tomu tak diváci získají lepší zážitek ze sledování bližší reálnému času. Diváci tak uvidí gól nebo nejlepší moment ve sportu s minimálním zpožděním. Kanály LIVE+ budou dostupné ve stejných balíčcích pro internetovou televizi jako jejich běžné verze.
„
Na technickém řešení, které by sportovním fanouškům přineslo ten nejlepší možný zážitek, jsme intenzivně pracovali delší dobu. Mám radost, že tuto novinku, kterou jsme avizovali už na zářijové tiskové konferenci, můžeme konečně spustit. Divákům Telly tak servírujeme emoce v téměř reálném čase, přesně tak, jak si sportovní přenosy zaslouží,“ řekl marketingový ředitel Telly Jan Schöppel. „Kanály LIVE+ budeme v případě pozitivní odezvy zařazovat pravidelně na důležité sportovní události.”
Pro sledování LIVE+ stanic jsou zvýšené nároky i na straně uživatelů, kteří potřebují rychlejší internetové připojení pro plynulé sledování vysílání. Pokud zákazník Telly sleduje sportovní klání na mobilních datech, musí počítat s přibližně dvojnásobnou spotřebou dat na stanicích LIVE+.
Telly zároveň upozorňuje, že kanály LIVE+ fungují výhradně v režimu živého vysílání. Pro zpětné zhlédnutí (archív) nebo nahrávání nejsou k dispozici. V případě, že bude mít divák Telly zájem sledovat pořad ze záznamu či si jej nahrát, stačí přepnout na běžnou verzi dané stanice. Stejně tak i v případě, pokud divák bude mít problémy s LIVE+. Například se bude obraz zasekávat.
redakce