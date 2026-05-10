Neděle, 10. května 2026, svátek má Blažena

Skutečný příběh Hadí královny na Epic Drama

Historické dramatické seriály se dnes stále více odklánějí od monumentálních, uctivých biografií ve prospěch ostřejších, ironických příběhů, které jsou místy odvážně anachronické. Kateřina Medicejská: Hadí královna, která má premiéru na Epic Drama v úterý 12. května ve 22:00, do tohoto trendu dokonale zapadá.

Nejde o klasickou lekci dějepisu o francouzské královně. Místo toho zobrazuje střet dvou obrazů: Kateřiny Medicejské, jak ji známe z učebnic, a nechvalně proslulé „Hadí královny“, jak ji vykresluje moderní popkultura.

Královna, nebo „had“? Zrod legendy
Kateřina Medicejská, jedna z nejzajímavějších a zároveň nejvíce očerňovaných žen 16. století, stojí v centru seriálu. Je zde vykreslena jako bezohledná stratégyně a mistryně intrik, která je ochotná udělat cokoli, aby přežila. Už samotný název naznačuje postavu pohybující se na hraně démoničnosti.

Historik by se však okamžitě zeptal - kolik z toho je pravda?
Přezdívka „Hadí královna“ nevznikla náhodou, ale nebyla ani neutrální. Je výsledkem staletí staré černé legendy, kterou vytvořili Kateřinini političtí nepřátelé během francouzských náboženských válek. Byla obviňována z manipulací, travičství, a dokonce i z organizování bartolomějské noci. Historické prameny jsou však mnohem opatrnější. Mnohé z těchto příběhů jsou spíše propagandou, která přetrvala jen proto, že byla příliš poutavá, než aby byla opuštěna.

Seriál z této legendy ochotně čerpá. Vidíme Kateřinu obklopenou temnou aurou, experimentující s alchymií, radící se s astrology a možná i využívající traviče. Ve skutečnosti se podobně, jako mnozí renesanční vládci, zajímala o vědu a astrologii, ale neexistují důkazy, že by byla sériovou travičkou. Kontrast mezi historií a televizní adaptací je výrazný, a právě v tomto napětí seriál vzkvétá.

Dívka bez výhod
Seriál začíná příchodem osiřelého čtrnáctiletého děvčete z mocného rodu Medicejských na francouzský dvůr, kde se stává pouhým pěšcem v politické hře. Jedním z nejpůsobivějších aspektů jak historické reality, tak samotného zpracování je skutečnost, že Kateřina na počátku neměla žádnou reálnou moc, postavení ani vliv a byla plně odkázána na vůli ostatních.

Jako cizinka, Italka ve Francii nedůvěřivé k cizincům, čelila podezření. Její manželství s budoucím králem Jindřichem II. bylo od počátku nefunkční: její manžel miloval jinou ženu, Dianu de Poitiers, a Kateřina dlouhá léta nemohla otěhotnět, což ji vystavovalo riziku, že bude odsunuta.

Zde se seriál překvapivě drží historických faktů a ukazuje, jak moc postavení ženy, i královny, záviselo na její schopnosti porodit dědice. Na rozdíl od své seriálové podoby však skutečná Kateřina snášela ponížení mlčky. Nebyla od počátku cynickou manipulátorkou, ale pravidla hry se učila postupně a trpělivě.

Samantha Morton - tvář nové Kateřiny
Jednou z největších předností seriálu je herecký výkon Samanthy Morton. Britská herečka dvojnásobně nominovaná na Oscara si za ztvárnění Kateřiny vysloužila široké uznání kritiky. Její postava není jednorozměrná: je zároveň krutá i zranitelná, ironická i hluboce osamělá.

Právě tato ambivalence dává seriálu jeho nejsilnější emocionální dopad. Když Kateřina boří „čtvrtou stěnu“ a obrací se přímo na diváka, nebo když se svěřuje své služce Rahimě, přestává být příběh pouhou rekonstrukcí minulosti. Stává se úvahou o moci jako univerzální zkušenosti, o samotě, kompromisech a ceně přežití.

Renesance znovu: historie s nadhledem
Kateřina Medicejská: Hadí královna není typické kostýmní drama. Ve skutečnosti má blíž k moderním produkcím jako The Great, plným současného humoru, ostrých dialogů a vědomého míchání historických období. Hudba, jazyk i vyprávění působí často překvapivě moderně.

Pro historické puristy to může být problematické. Pro diváky však jde o osvěžující pohled na známý příběh. Namísto pouhé rekonstrukce minulosti tvůrci nabízejí její reinterpretaci a připomínají, že historie byla vždy vyprávěním, a každé vyprávění má svého vypravěče.

Historická pravda vs. dramatická interpretace
To, co činí seriál Kateřina Medicejská: Hadí královna obzvlášť poutavým, je napětí mezi faktem a fikcí. Zatímco seriál vykresluje Kateřinu jako ženu ochotnou udělat cokoli, historici ji stále více vnímají jako pragmatickou političku, která se snažila udržet rovnováhu v zemi rozpolcené náboženskými konflikty.

Nebyla ani monstrum, ani světice.
Byla to vládkyně, která si udržela vliv téměř padesát let během jednoho z nejbouřlivějších období francouzských dějin. Matka tří králů. Na rozdíl od rozšířených představ byla spíše prostřednicí, která usilovala o kompromis než o vyhrocování konfliktů.

Seriál si vybírá dramatičtější verzi jejího příběhu. Ale můžeme mu to opravdu vyčítat?
Seriál Kateřina Medicejská: Hadí královna je ukázkovým příkladem toho, jak může současná televizní tvorba oživit historii, i když se odchýlí od přísné historické přesnosti. Vypráví příběh ženy, která v mužském světě nejen přežila, ale také se naučila vládnout. Jde především o napínavé, inteligentní a místy příjemně drzé drama o moci.

Již v úterý 12. května ve 22:00 na Epic Drama se diváci mohou nechat vtáhnout do spletité sítě intrik, stejně jako se jeho hrdinka kdysi pohybovala v nebezpečném světě francouzského dvora.

zdroj: Viasat

Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Předinstalovaná aplikace CANAL+ na televizorech Sharp
