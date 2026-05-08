Pátek, 8. května 2026, Státní svátek

Music Box spouští denní pořad Eurovision Digest z Vídně

Music Box bude během 70. ročníku Eurovision Song Contest denně reportovat z Vídně. Speciální pořad Eurovision Digest startuje 12. května na Music Box Hits (mezinárodně) a Music Box Polska (polská verze). Až do 19. května se každý den vysílá několik nových reportáží.

Eurovision Digest přináší divákům momenty ze zákulisí v hostitelském městě, rozhovory se soutěžícími, reakce fanoušků, předpovědi a příběhy, které letošní ročník utvářejí. Reportáže se vysílají v průběhu celého dne na kanálech Music Box.

▲ Eurovision Digest na stanicích Music Box (foto: Music Box)

Pořad je k dispozici ve dvou verzích:

* Mezinárodní verze v angličtině, vysílaná na Music Box Hits přibližně ve 20 zemích, mimo jiné v Německu, Česku, na Slovensku, v Estonsku, Maďarsku, Keni, Tanzanii a dalších.
* Polská verze na Music Box Polska, polském regionálním kanálu Music Box pro polské publikum.

Pokrytím Eurovize - jedné z nejvýznamnějších zábavních událostí na světě, kterou sledují stovky milionů diváků - Music Box zdůrazňuje svůj závazek přinášet divákům nejen nejžhavější hudební novinky, ale i hudební momenty, které poutají pozornost po celém světě.

zdroj: Music Box

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Vůně vanilky
kanál CT2 20:00 Jeden život
21:50 Ema a smrtihlav
23:55 Ostrov v ohni
kanál NOVA 20:20 Probudím se včera
23:00 Millerovi na tripu
01:20 Kriminálka Vegas III (4)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
22:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Sudá a lichá
22:45 Vyhnanec
00:45 Funebrák
kanál BARRANDOV 20:05 André Rieu - Královský koncert
22:20 Sex Files (3)
00:20 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:25 Správa
kanál DVOJKA 20:10 Následník (1/8)
21:00 Nickyho rodina
22:40 Martin Pollack: Pohľad do priepasti
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (17, 18)
23:00 Partička
00:20 Horná Dolná XII. (10)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Třetí skoba pro Kocoura
22:00 Dr. Dokonalý (2)
22:55 Medicopter 117 (63)

