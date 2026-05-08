Music Box spouští denní pořad Eurovision Digest z Vídně
Music Box bude během 70. ročníku Eurovision Song Contest denně reportovat z Vídně. Speciální pořad Eurovision Digest startuje 12. května na Music Box Hits (mezinárodně) a Music Box Polska (polská verze). Až do 19. května se každý den vysílá několik nových reportáží.
Eurovision Digest přináší divákům momenty ze zákulisí v hostitelském městě, rozhovory se soutěžícími, reakce fanoušků, předpovědi a příběhy, které letošní ročník utvářejí. Reportáže se vysílají v průběhu celého dne na kanálech Music Box.
Pořad je k dispozici ve dvou verzích:
* Mezinárodní verze v angličtině, vysílaná na Music Box Hits přibližně ve 20 zemích, mimo jiné v Německu, Česku, na Slovensku, v Estonsku, Maďarsku, Keni, Tanzanii a dalších.
* Polská verze na Music Box Polska, polském regionálním kanálu Music Box pro polské publikum.
Pokrytím Eurovize - jedné z nejvýznamnějších zábavních událostí na světě, kterou sledují stovky milionů diváků - Music Box zdůrazňuje svůj závazek přinášet divákům nejen nejžhavější hudební novinky, ale i hudební momenty, které poutají pozornost po celém světě.
zdroj: Music Box