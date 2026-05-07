ČT nabídne z MS v hokeji všech 64 zápasů

V pátek 15. května startuje ve Švýcarsku 89. mistrovství světa v ledním hokeji. Česká televize nabídne z vrcholné hokejové akce kompletní program. Všech 64 utkání odvysílají kanály ČT sport a digitální platforma ČT sport Plus.
Diváci se mohou těšit na podrobné zpravodajství, rozhovory přímo z místa dění i analýzy expertů.
Mistrovství světa v hokeji je událost, která dlouhodobě spojuje celé Česko. Loňský šampionát zasáhl 5,5 milionu diváků a potvrdil nezastupitelnou roli veřejnoprávního média při vysílání velkých sportovních událostí. Právě dostupnost těchto přenosů pro širokou veřejnost vnímáme jako jednu z klíčových součást naší služby divákům,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Zápasy mistrovství světa budou komentovat Robert Záruba, Tomáš Jílek, Ondřej Zamazal a Michal Dimitrov. Ve vysílání je doplní hokejoví experti ČT sport Milan Antoš, Petr Hubáček, David Pospíšil a Jan Procházka. Rozhovory s hráči a trenéry přímo z dějiště turnaje bude zajišťovat Darina Vymětalíková. Studio na Kavčích horách bude řídit Jiří Hölzel, jeho součástí bude skupina stálých expertů i mimořádných hostů.
Česká televize je dlouhodobě domovem českého hokeje. Vysílací práva na mistrovství světa máme až do roku 2034 a letos jsme prodloužili i spolupráci s Českým svazem ledního hokeje o pět let. Sportovní vysílání České televize, zejména program ČT sport, nabízí kompletní pokrytí reprezentačního hokeje. Diváci se mohou těšit i do budoucna nejen na seniorský světový šampionát, ale i na juniorská mistrovství světa, světové šampionáty žen, turnaje Evropské tour mužů i žen a další hokejové zážitky,“ řekl ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský.
Všechny zápasy budou dostupné nejen na ČT sport, ale také prostřednictvím platformy ČT sport Plus, tedy na webu ctsport.cz, v mobilní aplikaci ČT sport, v HbbTV i v iVysílání. Speciální web nabídne kromě výsledkového servisu a programu také krátká videa, sestřihy klíčových momentů, reakce hráčů a další obsah přímo ze stadionů ve Švýcarsku.
Fanoušci se mohou těšit na průběžné online zpravodajství z prostředí české reprezentace i ze zákulisí turnaje, tematické podcasty s experty i interaktivní obsah. Novinkou bude také speciální online verze AZ kvízu zaměřená na hokejovou tematiku.
Tým ČT sport pro MS v hokeji 2026:
Fribourg: Robert Záruba, Milan Antoš, Darina Vymětalíková
Curych: Tomáš Jílek, Petr Hubáček
KOMENTÁTOŘI (Kavčí hory): Ondřej Zamazal, Michal Dimitrov
STUDIO (Kavčí hory): Jiří Hölzel a stálí experti David Pospíšil s Janem Procházkou
zdroj: ČT