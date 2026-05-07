Čtvrtek, 7. května 2026, svátek má Stanislav

ČT nabídne z MS v hokeji všech 64 zápasů

V pátek 15. května startuje ve Švýcarsku 89. mistrovství světa v ledním hokeji. Česká televize nabídne z vrcholné hokejové akce kompletní program. Všech 64 utkání odvysílají kanály ČT sport a digitální platforma ČT sport Plus.

Diváci se mohou těšit na podrobné zpravodajství, rozhovory přímo z místa dění i analýzy expertů.

Mistrovství světa v hokeji je událost, která dlouhodobě spojuje celé Česko. Loňský šampionát zasáhl 5,5 milionu diváků a potvrdil nezastupitelnou roli veřejnoprávního média při vysílání velkých sportovních událostí. Právě dostupnost těchto přenosů pro širokou veřejnost vnímáme jako jednu z klíčových součást naší služby divákům,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Zápasy mistrovství světa budou komentovat Robert Záruba, Tomáš Jílek, Ondřej Zamazal a Michal Dimitrov. Ve vysílání je doplní hokejoví experti ČT sport Milan Antoš, Petr Hubáček, David Pospíšil a Jan Procházka. Rozhovory s hráči a trenéry přímo z dějiště turnaje bude zajišťovat Darina Vymětalíková. Studio na Kavčích horách bude řídit Jiří Hölzel, jeho součástí bude skupina stálých expertů i mimořádných hostů.

Česká televize je dlouhodobě domovem českého hokeje. Vysílací práva na mistrovství světa máme až do roku 2034 a letos jsme prodloužili i spolupráci s Českým svazem ledního hokeje o pět let. Sportovní vysílání České televize, zejména program ČT sport, nabízí kompletní pokrytí reprezentačního hokeje. Diváci se mohou těšit i do budoucna nejen na seniorský světový šampionát, ale i na juniorská mistrovství světa, světové šampionáty žen, turnaje Evropské tour mužů i žen a další hokejové zážitky,“ řekl ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský.

Všechny zápasy budou dostupné nejen na ČT sport, ale také prostřednictvím platformy ČT sport Plus, tedy na webu ctsport.cz, v mobilní aplikaci ČT sport, v HbbTV i v iVysílání. Speciální web nabídne kromě výsledkového servisu a programu také krátká videa, sestřihy klíčových momentů, reakce hráčů a další obsah přímo ze stadionů ve Švýcarsku.

Fanoušci se mohou těšit na průběžné online zpravodajství z prostředí české reprezentace i ze zákulisí turnaje, tematické podcasty s experty i interaktivní obsah. Novinkou bude také speciální online verze AZ kvízu zaměřená na hokejovou tematiku.

Tým ČT sport pro MS v hokeji 2026:

Fribourg: Robert Záruba, Milan Antoš, Darina Vymětalíková
Curych: Tomáš Jílek, Petr Hubáček

KOMENTÁTOŘI (Kavčí hory): Ondřej Zamazal, Michal Dimitrov
STUDIO (Kavčí hory): Jiří Hölzel a stálí experti David Pospíšil s Janem Procházkou

zdroj: ČT

Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat
