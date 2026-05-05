Úterý, 5. května 2026, svátek má Klaudie

Daniel Stach tváří nového diskusního pořadu ČT Na dosah

Témata, která mění společnost pohledem odborníků a dalších významných osobností různých oborů. Dlouholetý moderátor Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu Na dosah. Vysílat ho bude Česká televize jednou za měsíc z různých částí republiky a tvořit ho budou mimo jiné diváci přímo na místě i přes sociální sítě.

Formát tak nabídne propojení televizní debaty s bezprostřední zpětnou vazbou veřejnosti. První díl na téma Budoucnost medicíny nabídne živě program ČT24 v úterý 19. května od 20:05 hodin.

▲ Moderátor diskusního pořadu Daniel Stach (foto: Česká televize, Natálie Divincová)

Jedním z úkolů České televize, jako média veřejné služby, je otevírat a diskutovat témata, která společnost zajímají a hýbou jí. Daniel Stach navíc patří mezi nejoblíbenější tváře České televize, proto věřím, že diváci nový diskusní pořad Na dosah přivítají a ocení,“ říká generální ředitel Hynek Chudárek.

Mezi hosty prvního dílu budou patřit například chirurg Robert Lischke, imunoložka Markéta Bloomfield, lékař a katolický kněz Marek Orko Vácha nebo spoluzakladatel nadačního fondu Nina Martin Chovanec či paralympijský plavec Jonáš Kešnar. „Mluvit budou nejen vědci. Vysvětlíme, kde a jak se dnes posouvají hranice možností v medicíně a ukážeme vyspělé technické náhrady končetin,“ popisuje moderátor Daniel Stach a dodává: „Na konkrétních příbězích popíšeme, jak jednotlivec může změnit zdravotní systém a jak se česká společnost dokáže spojit a pomáhat.“

▲ Logo diskusního pořadu (foto: Česká televize)

Na dosah na festivalu Rock for People
Druhý díl nabídne Česká televize z festivalu Rock for People. „Chceme být přímo s lidmi a chceme, aby se mohli do vysílání zapojit. Na Rock for People jsme minulý rok natáčeli rozhovor s frontmanem The Offspring Dexterem Hollandem a diváci byli úžasní a chtěli se ptát,“ popisuje Daniel Stach, který měl loni na festivalu úspěšnou přednášku o popularizaci vědy, na kterou dorazily tisíce lidí.

Vysílání budou tvořit odborné diskuse, silné osobní příběhy i grafické prvky, které pomůžou divákům jednotlivým tématům lépe porozumět. Navíc bude možné už během vysílání sledovat živě vznikající kreslený souhrn celé diskuse. Témata se budou týkat oblastí, které reálně ovlivňují každodenní život.

Cílem Dana Stacha v pořadu Na dosah je otevírat silná a často palčivá témata společnosti, s exkluzivními hosty je přibližovat divákům i obecenstvu na místě a v diskusi s nimi hledat řešení a východiska. Intenzivně se zapojí i web a sociální sítě ČT24 tak, aby k tomuto, věřím, příkladnému formátu veřejné služby měl snadný přístup úplně každý,“ říká o pořadu ředitel divize Zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena.

Pořad Na dosah startuje na programu ČT24 a v iVysílání od 19. května.

zdroj: ČT

Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat
FilmBox uctí Chucka Norrise filmovým večerem
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Rozpleteno
21:35 Četnické humoresky (18/39)
kanál CT2 20:00 Krásné země z výšky
21:00 Pan Nikdo proti Putinovi
22:35 Pyramidy v Gíze: schody ke hvězdám
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (2)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (31)
22:55 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (65)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (6)
21:30 Labyrint 2 (2)
22:45 Profesionálové 5 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Vysoká škola zločinu II (3/6)
22:55 Svatá
kanál DVOJKA 20:10 Apokalypsa: Hitlerov pád (1/2)
21:05 Princezná Diana: Nečakaná ikona
22:00 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (9)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Záhadné zmizení (9)
22:00 Stříbrná pila (5)
23:05 Skutečné příběhy

