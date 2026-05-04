Pondělí, 4. května 2026, svátek má Květoslav

Sezona cyklistických Grand Tours začíná na Eurosportu a HBO Max

Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) na svých stanicích a platformách nabídne všechny mužské i ženské závody cyklistických Grand Tours. První z nich, Giro d'Italia, začíná již 8. května a pojede se do 31. května.

Streamovací platforma HBO Max nabídne celkem 107 hodin živé sportovní akce a celý závod pokryjí také Eurosport a TNT Sports ve Velké Británii a Irsku.

WBD zároveň rozšíří dosah závodu i prostřednictvím volně dostupného vysílání na vybraných trzích, včetně živého pokrytí v Dánsku na stanici Kanal 5, sestřihů ve Velké Británii a Irsku na DMAX a kombinace živých etap a sestřihů ve Spojených státech na truTV.

Kromě standardní přítomnosti na národních trzích s odpovídající jazykovou lokalizací budou na vybraných trzích k dispozici také lokalizované formáty Eurosportu a TNT Sports. Moderní studiové technologie budou využity při produkci pořadů Les Rois de la Pédale ve Francii, La Montonera ve Španělsku, Kop Over Kop v Nizozemsku, Velo Club v Německu a Radio Tour v Dánsku. Experti využijí nástroje, jako jsou měření sklonu, interaktivní mapy, virtuální větrné tunely nebo záběry z týmových autobusů. Italský Eurosport bude vysílat každodenní pořad Ciclismo 360 přímo z místa závodu.

Streamovací domov cyklistiky
HBO Max se nedávno stal streamovacím domovem obsahu TNT Sports ve Velké Británii, což znamená, že tato služba nově pokrývá prakticky celou Evropu a nabízí více než tisíc živých závodních přenosů ročně. Během Grand Tours budou mít předplatitelé k dispozici také interaktivní funkce, jako je Multiview pro sledování až čtyř souběžných přenosů na jedné obrazovce, přehled klíčových momentů jednotlivých etap, volba jazykového komentáře nebo možnost ukládat si etapy, sestřihy a doprovodné pořady do vlastního seznamu.

Vedle živého vysílání nabídne HBO Max také doprovodný dokumentární obsah o týmech a jezdcích, včetně nových dílů magazínu The Cycling Show, horské cyklistické série Race Bikes nebo hodinového filmu The Cycle: Becoming a Pro Rider o cestě k profesionální cyklistice. Digitální pokrytí doplní weby a sociální sítě Eurosportu a TNT Sports, kde budou k dispozici volně dostupné sestřihy, články a exkluzivní obsah ze zákulisí jednotlivých etap Grand Tour.

Start v Bulharsku, finiš v Římě
Letošní ročník Giro d'Italia nabídne celkem 21 etap, 3 459 kilometrů a kolosální převýšení 48 500 metrů. Závod vůbec poprvé odstartuje v Bulharsku a od čtvrté etapy se přesune do Itálie. Ikonické zakončení se uskuteční v neděli 31. května v Římě, kde peloton čekají okruhy kolem Fori Imperiali a Kolosea. Favoritem na vítězství je dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard z týmu Visma-Lease a Bike. Za jeho nejvážnější vyzyvatele jsou považováni Ben O'Connor z Austrálie, Enric Mas ze Španělska a Adam Yates z Velké Británie.

Vedle mužského Gira se ve dnech 3. až 10. května pojede také La Vuelta Femenina, jejíž všechny etapy bude možné sledovat na Eurosportu, TNT Sports a HBO Max. Sedmietapový závod ve Španělsku bude obhajovat dvojnásobná šampionka Demi Vollering z Nizozemska. Sesadit ji budou chtít mimo jiné její krajanka Anna van der Breggen, Švýcarka Marlen Reusser, Belgičanka Lotte Kopecky i Francouzka Pauline-Ferrand Prévot.

WBD nedávno oznámila prodloužení exkluzivních práv na vysílání Giro d'Italia, Giro d'Italia Women a italských klasik v Evropě a USA díky obnovenému partnerství s RCS Sport. Její stanice a platformy včetně Eurosportu mají s vysíláním Gira dlouholeté zkušenosti, závod poprvé vysílaly už v roce 1998.

zdroj: WBD

