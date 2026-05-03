Skutečná Kniha džunglí na Prima ZOOM

Skutečná Kniha džunglí na Prima ZOOMDNES! | redakce | tisk | názory
Skutečný život zvířat v indické džungli, který se inspiroval známou knihou Kniha džunglí od spisovatele Rudyarda Kiplinga. Film vysvětluje, jaká zvířata mohla být předlohou pro postavy z tohoto příběhu a jak doopravdy žijí ve volné přírodě.
Dokument sleduje život různých zvířat, která připomínají postavy z příběhu o Mauglím. Například tygr představuje postavu Shere Khan, medvěd představuje Baloo a černý panter připomíná Bagheera.
Současně ukazuje, že skutečná příroda je často stejně zajímavá jako pohádky, a připomíná, jak důležité je chránit přírodu a zvířata, která v ní žijí. Vstupte do světa džungle s Prima ZOOM. V sobotu 9. 5. ve 20.00 hodin v dokumentu Skutečná kniha džunglí.
Staré příběhy vyprávějí o džungli v srdci Indie a o jejích obyvatelích. Spojovacím prvkem je lidské mládě Mauglí, které se ocitne mezi divokými zvířaty. I dnes džungli vládne nebezpečný tygr bengálský Čér Chán. Je to samotář a predátor lovící především jeleny axise. Se samicí se setkává jen při páření. Samotáři jsou také samci slonů, jako byl Hathi.
Samice tvoří stádo, které vede matriarcha. Ty ve svých pamětích uchovávají po staletí znalosti o stezkách vedoucí za potravou a vodou. Na severu leží země kamenů odrážející historii Země před dvěma miliardami let. Vládne tu spalující vedro. V jeskyních se skrývá medvěd pyskatý, připomínající líného Balúa. Je to jediný medvěd na světě, který přenáší svá mláďata na hřbetě. Skalní věže obydlily knižní opice Bandar Logové. Nespoutaní langurové vyvolávají ve skupinách neustálý chaos, ale také dokážou jeleny varovat před tygrem.
Na západě se rozkládají širé stepi, které znamenaly svobodu pro Akélu a jeho druhy. Akéla byl mocný, ale osamělý vlk nemá ve skutečnosti příliš šancí k přežití. V Indii je jich už jen asi 3000 jedinců. Fungují ve smečce a jejich kořistí bývají gazely a antilopy. Žijí zde také ryšaví psi dhoulové žijící ve smečkách, kteří jsou nebezpečnými lovci. Loví velké jeleny sambary. Vyskytuje se tu Ká, krajta, která líčí na kolouchy axisů. Červnová vedra vysušují zemi, mizí poslední vodní plochy. Už celé měsíce nepršelo.
Přehřátý vzduch přináší bouři, déšť a ochlazení, jezírka se naplňují vodou a pro zvířata znovu nastává doba lovu. Ale divočina a svět kolem se drasticky proměnily, člověk do nich stále více zasahuje a nastavuje zvířatům nová pravidla. Staré příběhy se stávají jen pohádkami. Moderní Indie a staré příběhy se však vzájemně prolínají, protože i nadále tu vládne nepsaný zákon džungle - právo společně přežít.
zdroj: FTV Prima