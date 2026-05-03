Neděle, 3. května 2026, svátek má Alexej

Skutečná Kniha džunglí na Prima ZOOM

Skutečný život zvířat v indické džungli, který se inspiroval známou knihou Kniha džunglí od spisovatele Rudyarda Kiplinga. Film vysvětluje, jaká zvířata mohla být předlohou pro postavy z tohoto příběhu a jak doopravdy žijí ve volné přírodě.

Dokument sleduje život různých zvířat, která připomínají postavy z příběhu o Mauglím. Například tygr představuje postavu Shere Khan, medvěd představuje Baloo a černý panter připomíná Bagheera.

Současně ukazuje, že skutečná příroda je často stejně zajímavá jako pohádky, a připomíná, jak důležité je chránit přírodu a zvířata, která v ní žijí. Vstupte do světa džungle s Prima ZOOM. V sobotu 9. 5. ve 20.00 hodin v dokumentu Skutečná kniha džunglí.

Staré příběhy vyprávějí o džungli v srdci Indie a o jejích obyvatelích. Spojovacím prvkem je lidské mládě Mauglí, které se ocitne mezi divokými zvířaty. I dnes džungli vládne nebezpečný tygr bengálský Čér Chán. Je to samotář a predátor lovící především jeleny axise. Se samicí se setkává jen při páření. Samotáři jsou také samci slonů, jako byl Hathi.

Samice tvoří stádo, které vede matriarcha. Ty ve svých pamětích uchovávají po staletí znalosti o stezkách vedoucí za potravou a vodou. Na severu leží země kamenů odrážející historii Země před dvěma miliardami let. Vládne tu spalující vedro. V jeskyních se skrývá medvěd pyskatý, připomínající líného Balúa. Je to jediný medvěd na světě, který přenáší svá mláďata na hřbetě. Skalní věže obydlily knižní opice Bandar Logové. Nespoutaní langurové vyvolávají ve skupinách neustálý chaos, ale také dokážou jeleny varovat před tygrem.

Na západě se rozkládají širé stepi, které znamenaly svobodu pro Akélu a jeho druhy. Akéla byl mocný, ale osamělý vlk nemá ve skutečnosti příliš šancí k přežití. V Indii je jich už jen asi 3000 jedinců. Fungují ve smečce a jejich kořistí bývají gazely a antilopy. Žijí zde také ryšaví psi dhoulové žijící ve smečkách, kteří jsou nebezpečnými lovci. Loví velké jeleny sambary. Vyskytuje se tu Ká, krajta, která líčí na kolouchy axisů. Červnová vedra vysušují zemi, mizí poslední vodní plochy. Už celé měsíce nepršelo.

Přehřátý vzduch přináší bouři, déšť a ochlazení, jezírka se naplňují vodou a pro zvířata znovu nastává doba lovu. Ale divočina a svět kolem se drasticky proměnily, člověk do nich stále více zasahuje a nastavuje zvířatům nová pravidla. Staré příběhy se stávají jen pohádkami. Moderní Indie a staré příběhy se však vzájemně prolínají, protože i nadále tu vládne nepsaný zákon džungle - právo společně přežít.

Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
TV program

kanál CT1 20:08 Rychleji, výše, silněji - společně
20:10 Tichá pošta
21:45 Výborná SHOW
kanál CT2 20:00 Pozvánka pro pistolníka
21:35 Ucho
23:10 Kasparov: Šachový král
kanál NOVA 20:20 Jitřní záře (1)
21:20 Jiřina Bohdalová: A jede se furt dál...
22:30 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Asia Express (19, 20)
22:05 Bez soucitu
23:55 Misery nechce zemřít
kanál SEZNAM 20:10 Nepřítel před branami
22:55 Bílá paní
00:50 Všechno nejlepší!
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Osudové interview
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Dôverný nepriateľ
22:25 Vraždy v Heraulte
00:02 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Budujeme Slovensko II
20:35 Dokonalý palác
22:20 Nesmrteľní
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná IV. (6)
21:20 Horná Dolná IV. (7)
22:15 Horná Dolná IV. (8)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Drahé tety a já
21:55 Ta naše písnička česká
23:45 Soudní síň - CZ

