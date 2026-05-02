Telekarta zakódovala svoji novou nabídku na 56E

Telekarta zakódovala svoji novou nabídku na 56EDNES!
Operátor ruské satelitní placené televize Telekarta ukončil zkušební vysílání na domácím (ruském) komunikačním satelitu Express AT2, který se nachází na orbitální pozici 56°E, a přešel na ostrý provoz. Vysílání bylo zakódováno.
Platforma Telekarta využila změn, které proběhly na pozici 56°E a to po předčasném konci provozu satelitu Express AT1 a jeho nahrazením zmíněným Express AT2, který se sem přesunul z pozice 140°E. Dalším důvodem je odchod tradičního zákazníka RSCC, operátora NTV+, z pozice 56°E na nedalekou 55°E. I tuto změnu vyvolala změna satelitu na původní pozici 56°E, na které NTV+ původně vysílala. Zhruba měsíc na pozici 56°E nefungoval žádný satelit.
Telekarta pro potřeby své služby využívá na satelitu Express AT2 dva transpondéry pro šíření federálních a vybraných tematických programů v MPEG-4/SD rozlišení a vybraných federálních stanic v HD. Všechny stanice jsou nyní kryptovány systémem Conax. Volně zůstává jen propagační kanál operátora.
technické parametry - Telekarta:
• Express AT2 (56°E), freq. 12,399 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Conax
• Express AT2 (56°E), freq. 12,437 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Conax