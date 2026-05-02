Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 2. května 2026, svátek má Zikmund

Telekarta zakódovala svoji novou nabídku na 56E

DNES! | redakce | tisk | názory

Operátor ruské satelitní placené televize Telekarta ukončil zkušební vysílání na domácím (ruském) komunikačním satelitu Express AT2, který se nachází na orbitální pozici 56°E, a přešel na ostrý provoz. Vysílání bylo zakódováno.

Platforma Telekarta využila změn, které proběhly na pozici 56°E a to po předčasném konci provozu satelitu Express AT1 a jeho nahrazením zmíněným Express AT2, který se sem přesunul z pozice 140°E. Dalším důvodem je odchod tradičního zákazníka RSCC, operátora NTV+, z pozice 56°E na nedalekou 55°E. I tuto změnu vyvolala změna satelitu na původní pozici 56°E, na které NTV+ původně vysílala. Zhruba měsíc na pozici 56°E nefungoval žádný satelit.

Telekarta pro potřeby své služby využívá na satelitu Express AT2 dva transpondéry pro šíření federálních a vybraných tematických programů v MPEG-4/SD rozlišení a vybraných federálních stanic v HD. Všechny stanice jsou nyní kryptovány systémem Conax. Volně zůstává jen propagační kanál operátora.

technické parametry - Telekarta:

• Express AT2 (56°E), freq. 12,399 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Conax
• Express AT2 (56°E), freq. 12,437 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Conax

názory čtenářů




Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Reklama

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Jiřina Bohdalová 95
22:35 Vrásky z lásky
kanál CT2 20:00 Pád Třetí říše
22:35 Úplné bezvětří
00:10 Víkend na Zuydcoote
kanál NOVA 20:20 Superlov IV
21:55 Plán útěku 3
23:45 Ubal a zmiz
kanál PRIMA 20:15 O lidech a koních (8)
21:30 Jakub a Sara (26)
22:00 Přání smrti
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 2 (2)
21:30 Léto s kovbojem
23:25 Nezlobte dědečka
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Sejdeme se na Cibulce
22:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:35 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:05 Anjeli strážni Emila T. Bartka
20:35 Cesta do nemožna
22:10 Vzbura oceánov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:05 Susedia
21:40 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:45 Miluji Slovensko
00:25 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook