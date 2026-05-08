Projekt sezony Monyová brzy na Oneplay a Voyo

Šestidílný Oneplay Originál Monyová, inspirovaný životem a odkazem známé brněnské spisovatelky Simony Monyové, která se potýkala s domácím násilím, míří na streamovací platformy Oneplay (Česko) a Voyo (Slovensko).
První epizoda bude na uvedených platformách k dispozici v pátek 15. května. Další díly budou následovat každý pátek.
Projekt se již před uvedením těšil výrazné pozornosti. Na festivalu Serial Killer získal cenu Primetime Killer za nejlepší seriál střední a východní Evropy a herecká představitelka Simony Monyové Tereza Ramba cenu Harper's Bazaar za nejlepší ženský herecký výkon. Série byla také vybrána na festival Berlinale do prestižní platformy Berlinale Series Market. Oceněna byla i na australském Melbourne Independent Film Festivalu.
Simona Monyová byla jednou z nejprodávanějších českých spisovatelek. Během čtrnácti let napsala 29 knih a stala se fenoménem literatury pro ženy. Příběh série je vyprávěn z její perspektivy. Sleduje její cestu od prvních rukopisů psaných po nocích až po kariérní vrchol, ale i postupný pád do toxického a násilného vztahu s druhým manželem, který skončil tragicky. Autorský tým úzce spolupracoval s rodinou Simony Monyové.
V hlavní roli exceluje Tereza Ramba, vedle ní se ve velkých rolích představí Igor Orozovič, Kryštof Hádek, Klára Melíšková, Václav Kopta, Jenovéfa Boková, Anna Fialová, Simona Kollárová, Vojtěch Machuta, Martin Myšička, Denisa Barešová a Taťjana Medvecká. Za projektem stojí veskrze ženský autorský tým - režie se ujala oceňovaná režisérka Zuzana Kirchnerová, kreativní producentkou Oneplay je Klára Follová. Za námětem a dramaturgií stojí Marta Fenclová a šéfautorkou scénáře je Barbora Námerová. Série vznikla ve spolupráci se společností Film & Roll producentky Veroniky Finkové.
Vedle série Monyová vzniká v režii Tomáše Kleina od stejného tvůrčího týmu i navazující dokumentární série Láska nebolí, která nabídne hlubší vhled do problematiky domácího násilí. Ta bude uvedena na Oneplay v červnu.
Jak už napovídá samotný podtitul série Myslela jsem si, že je to láska, Monyová zkoumá psychologii mezilidských vztahů, principy soužití s narcistním partnerem i mechanismy domácího násilí. Nechává nahlédnout do vztahových manipulací v toxických vztazích, které často nesou podobné vzorce.
Seriál připomíná Simonu Monyovou nejen jako ženu s tragickým osudem, ale hlavně jako živou, výraznou a svéráznou osobnost s humorem, talentem a vlastním hlasem. A zároveň ukazuje, jak nenápadně se může vztah změnit v něco, z čeho se těžko odchází.
zdroj: Nova