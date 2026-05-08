Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 8. května 2026, Státní svátek

Projekt sezony Monyová brzy na Oneplay a Voyo

DNES! | redakce | tisk | názory

Šestidílný Oneplay Originál Monyová, inspirovaný životem a odkazem známé brněnské spisovatelky Simony Monyové, která se potýkala s domácím násilím, míří na streamovací platformy Oneplay (Česko) a Voyo (Slovensko).

První epizoda bude na uvedených platformách k dispozici v pátek 15. května. Další díly budou následovat každý pátek.

Projekt se již před uvedením těšil výrazné pozornosti. Na festivalu Serial Killer získal cenu Primetime Killer za nejlepší seriál střední a východní Evropy a herecká představitelka Simony Monyové Tereza Ramba cenu Harper's Bazaar za nejlepší ženský herecký výkon. Série byla také vybrána na festival Berlinale do prestižní platformy Berlinale Series Market. Oceněna byla i na australském Melbourne Independent Film Festivalu.

Série Monyová (foto: TV Nova, Oneplay)
▲ Série Monyová (foto: TV Nova, Oneplay)

Simona Monyová byla jednou z nejprodávanějších českých spisovatelek. Během čtrnácti let napsala 29 knih a stala se fenoménem literatury pro ženy. Příběh série je vyprávěn z její perspektivy. Sleduje její cestu od prvních rukopisů psaných po nocích až po kariérní vrchol, ale i postupný pád do toxického a násilného vztahu s druhým manželem, který skončil tragicky. Autorský tým úzce spolupracoval s rodinou Simony Monyové.

V hlavní roli exceluje Tereza Ramba, vedle ní se ve velkých rolích představí Igor Orozovič, Kryštof Hádek, Klára Melíšková, Václav Kopta, Jenovéfa Boková, Anna Fialová, Simona Kollárová, Vojtěch Machuta, Martin Myšička, Denisa Barešová a Taťjana Medvecká. Za projektem stojí veskrze ženský autorský tým - režie se ujala oceňovaná režisérka Zuzana Kirchnerová, kreativní producentkou Oneplay je Klára Follová. Za námětem a dramaturgií stojí Marta Fenclová a šéfautorkou scénáře je Barbora Námerová. Série vznikla ve spolupráci se společností Film & Roll producentky Veroniky Finkové.

Vedle série Monyová vzniká v režii Tomáše Kleina od stejného tvůrčího týmu i navazující dokumentární série Láska nebolí, která nabídne hlubší vhled do problematiky domácího násilí. Ta bude uvedena na Oneplay v červnu.

Jak už napovídá samotný podtitul série Myslela jsem si, že je to láska, Monyová zkoumá psychologii mezilidských vztahů, principy soužití s narcistním partnerem i mechanismy domácího násilí. Nechává nahlédnout do vztahových manipulací v toxických vztazích, které často nesou podobné vzorce.

Seriál připomíná Simonu Monyovou nejen jako ženu s tragickým osudem, ale hlavně jako živou, výraznou a svéráznou osobnost s humorem, talentem a vlastním hlasem. A zároveň ukazuje, jak nenápadně se může vztah změnit v něco, z čeho se těžko odchází.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Vůně vanilky
kanál CT2 20:00 Jeden život
21:50 Ema a smrtihlav
23:55 Ostrov v ohni
kanál NOVA 20:20 Probudím se včera
23:00 Millerovi na tripu
01:20 Kriminálka Vegas III (4)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
22:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Sudá a lichá
22:45 Vyhnanec
00:45 Funebrák
kanál BARRANDOV 20:05 André Rieu - Královský koncert
22:20 Sex Files (3)
00:20 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:25 Správa
kanál DVOJKA 20:10 Následník (1/8)
21:00 Nickyho rodina
22:40 Martin Pollack: Pohľad do priepasti
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (17, 18)
23:00 Partička
00:20 Horná Dolná XII. (10)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Třetí skoba pro Kocoura
22:00 Dr. Dokonalý (2)
22:55 Medicopter 117 (63)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook