Ve středu vysílač Krásné s výlukou
Na středu 13. května 2026 naplánovala společnost České Radiokomunikace (ČRa) výluku televizního a rozhlasového vysílání ze stanoviště Hradec Králové/Pardubice - Krásné.
Od 6:00 do 15:00 hodin nebude možné z vysílače přijímat DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a ani multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.
Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin posluchači z daného vysílače nenaladí v pásmu VKV/FM rozhlasové programy Český rozhlas - Radiožurnál, Český rozhlas - Dvojka, Český rozhlas - Vltava, Český rozhlas - Pardubice, Rádio Impuls, Frekvence 1 a Rádio Blaník.
Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.