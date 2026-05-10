Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Neděle, 10. května 2026, svátek má Blažena

Ve středu vysílač Krásné s výlukou

DNES! | redakce | tisk | názory

Na středu 13. května 2026 naplánovala společnost České Radiokomunikace (ČRa) výluku televizního a rozhlasového vysílání ze stanoviště Hradec Králové/Pardubice - Krásné.

Od 6:00 do 15:00 hodin nebude možné z vysílače přijímat DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a ani multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.

Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin posluchači z daného vysílače nenaladí v pásmu VKV/FM rozhlasové programy Český rozhlas - Radiožurnál, Český rozhlas - Dvojka, Český rozhlas - Vltava, Český rozhlas - Pardubice, Rádio Impuls, Frekvence 1 a Rádio Blaník.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Předinstalovaná aplikace CANAL+ na televizorech Sharp
Předinstalovaná aplikace CANAL+ na televizorech Sharp

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Případ pro rybáře
21:30 Výborná SHOW
22:20 Tajemství zlatého Buddhy
kanál CT2 20:00 Cesta na západ
22:05 Plyšový medvídek
23:30 Němci měli tanky, Češi barikády
kanál NOVA 20:20 Jitřní záře (2)
21:30 Kriminálka Anděl II (14)
22:45 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Asia Express (21, 22)
22:05 Robocop
00:10 Kráska v nesnázích
kanál SEZNAM 20:10 Mrazivá past
22:30 Já nejsem já
00:25 Cesta peklem
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Správná manželka
22:00 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:00 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Schindlerov zoznam
23:40 Vraždy na ostrove Guadeloupe
01:20 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Budujeme Slovensko II
20:35 Pieseň o sivom holubovi
22:20 Nesmrteľní
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná V. (1)
21:35 Horná Dolná V. (2)
22:35 Horná Dolná V. (3)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Copak je to za vojáka
22:05 Poprask na silnici E4
00:10 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook