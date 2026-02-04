HBO Max uvede dříve nové epizody seriálů Sektor a Rytíř sedmi království

Quantcast
Pátá epizoda čtvrté řady seriálu INDUSTRY (Sektor) a čtvrtá epizoda první řady seriálu A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS (Rytíř sedmi království) budou mít celosvětovou předpremiéru na HBO Max v pátek 6. února ještě před jejich televizním uvedením na HBO v neděli 8. února, tedy v den finále Super Bowlu.

O seriálu INDUSTRY
Na vrcholu své kariéry a žijící životy, o kterých vždy snili jako absolventi Pierpointu, se Harper (Myha'la) a Yasmin (Marisa Abela) zaplétají do vysoce rizikové, globální hry na kočku a myš ve chvíli, kdy na londýnskou scénu vstoupí výrazný fintechový miláček. Zatímco Yasmin se snaží zorientovat ve svém vztahu s technologickým vizionářem Sirem Henrym Muckem (Kit Harington) a Harper se dostává do blízkosti tajemného manažera Whitneyho Halberstrama (Max Minghella), jejich komplikované přátelství se pod tlakem peněz, moci a touhy být na vrcholu začíná měnit a vzplanout.

Čtvrtá řada o osmi epizodách odstartovala 12. ledna.

O seriálu A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS
Sto let před událostmi seriálu „Hra o trůny“ putovali Západozemím dva nepravděpodobní hrdinové... mladý, naivní, ale odvážný rytíř Ser Duncan Vysoký (Peter Claffey) a jeho drobný panoš Egg (Dexter Sol Ansell). Příběh se odehrává v době, kdy rod Targaryenů stále vládne Železnému trůnu a vzpomínka na posledního draka ještě zcela nevymizela z paměti živých. Velké osudy, mocní nepřátelé a nebezpečná dobrodružství čekají tyto nepravděpodobné a nezaměnitelné přátele na každém kroku.

Šestidílná řada odstartovala 19. ledna.

zdroj: WBD

