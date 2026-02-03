Únor u T-Mobile: měsíc s HBO Max či Valentýnské kino

Únor u T-Mobile: měsíc s HBO Max či Valentýnské kinoDNES! | redakce | tisk | názory
Únor u T-Mobile bude ve znamení odměn a Valentýna. Všichni uživatelé Magenta Moments mohou získat praktický svítící USB-C kabel jako dárek. MAGENTA TV navíc bezplatně nabídne Balíček HBO Základ na měsíc a spustí speciální dočasný VOD kanál Valentýnské kino.
Zákazníci operátora registrovaní do programu Magenta Moments si mohou na všech prodejnách vyzvednout 1metrový podsvícený USB-C kabel jako dárek. Ten podporuje rychlé nabíjení až 60 W a nabízí přenosovou rychlost až 480 Mbps, hodí se tak nejen k nabíjení telefonu, ale i rychlému přenosu dat. Kód pro vyzvednutí najdou zájemci v aplikaci Můj T‑Mobile. Akce platí od 1. 2. do 31. 3. 2026 nebo do vyčerpání zásob.
Kromě dárku v podobě kabelu, najdou zákazníci v Magenta Moments v průběhu února i další valentýnské nabídky, např. 1+1 vstupenku do kina CineStar právě na sobotu 14. 2. nebo akci 1+1 na občerstvení v síti restaurací Pizza Hut. Zákaznický program rovněž nabídne slevy na letenky nebo kulturní zážitky.
Fanoušci filmů a seriálů mohou od 1. 2. aktivovat Balíček HBO Základ na jeden měsíc bez poplatku (namísto standardních 249 Kč). Balíček zahrne HBO kanály i službu HBO Max, kde budou k dispozici všechny přenosy Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026, ale také další oblíbené tituly, například oceňovaný film Jedna bitva za druhou či seriál Urgent.
Nabídka platí pro nové i stávající zákazníky MAGENTA TV s tarify S Plus a vyššími, s výjimkou tarifu XL Plus & HBO, kde je již součástí služby. Balíček lze aktivovat od dnešního dne do 28. února prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile. Od aktivace pak běží 30denní období, po jehož skončení přechází balíček automaticky do standardního placeného režimu.
MAGENTA TV rovněž zařadí speciální dočasný VOD kanál Valentýnské kino, který nabídne tematický playlist romantických filmů a komedií z Videotéky bez reklam. Diváci se mohou těšit například na filmy Nikdy neříkej nikdy, Bláznivě, Ona, S láskou Rosie, Kamarád taky rád nebo Líbáš jako bůh. VOD kanál poběží od 9. do 28. února na EPG pozici 19.
zdroj: T-Mobile