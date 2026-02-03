Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 3. února 2026, svátek má Blažej

Hudební Adria Music TV HD přerušila satelitní distribuci

DNES! | redakce | tisk | názory

Hudební televize Adria Music TV (dříve Adriana Music Television) ukončila volné vysílání ( FTA) na satelitu Eutelsat 16A (16°E), kde vysílala ve vysokém rozlišení (HDTV).

Adria Music TV je hudební televize pro země kolem Jaderského moře. Jde o jeden z hudebních kanálů společnosti FolX Network, která také provozuje známé programy One Music Television, Zwei Music Television, FolX, Adria Music TV, One Music Adria a FolX Slovenija. Řada z těchto stanic se v minulosti vysílala přes satelit. Ukončení satelitní distribuce může souviset se snahou snížit provozní náklady provozovatele.

bývalé technické parametry - Adria Music TV HD (dříve Adriana Music Television HD) (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Eutelsat 16A (13°E), freq. 11,678 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Telly spouští kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:00 Četnické humoresky (5/39)
22:20 Atlas ptáků
kanál CT2 20:00 Stanley Tucci a všechny chutě Itálie II
20:45 Čechoslováci v gulagu (1/3)
21:40 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (10)
21:15 Comeback
21:55 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (39)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kojak: Nikdo není tak slepý
22:10 Kojak (3)
23:15 Kojak (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Cyranův ostrov (21, 22)
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Uväznení v Dolomitoch
23:00 Lepšie dni
kanál DVOJKA 20:10 Symboly zla
21:05 Doktor Jack, pán Nicholson
22:00 Mafiáni
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (3)
22:00 Rodinné prípady
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Bad Cop: Zlý polda (1/10)
21:20 Bad Cop: Zlý polda (2)
22:25 Okres na severu (9)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook