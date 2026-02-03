Hudební Adria Music TV HD přerušila satelitní distribuci

Hudební Adria Music TV HD přerušila satelitní distribuciDNES! | redakce | tisk | názory
Hudební televize Adria Music TV (dříve Adriana Music Television) ukončila volné vysílání ( FTA) na satelitu Eutelsat 16A (16°E), kde vysílala ve vysokém rozlišení (HDTV).
Adria Music TV je hudební televize pro země kolem Jaderského moře. Jde o jeden z hudebních kanálů společnosti FolX Network, která také provozuje známé programy One Music Television, Zwei Music Television, FolX, Adria Music TV, One Music Adria a FolX Slovenija. Řada z těchto stanic se v minulosti vysílala přes satelit. Ukončení satelitní distribuce může souviset se snahou snížit provozní náklady provozovatele.
bývalé technické parametry - Adria Music TV HD (dříve Adriana Music Television HD) (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat 16A (13°E), freq. 11,678 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA