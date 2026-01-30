Hudební Radionorba TV ve full HD z nové frekvence

Hudební Radionorba TV ve full HD z nové frekvenceDNES! | redakce | tisk | názory
Hudebně-informační stanice Radionorba TV začala vysílat z nového transpondéru v rámci evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Na nové frekvenci vysílá ve full HD rozlišení (doposud HD ready). Vysílání je nadále poskytováno volně ( FTA).
Radionorba TV HD vysílá nově z multiplexu společnosti MfE (Media for Europe, dříve Mediaset), na kmitočtu 11,919 GHz s vertikální polarizací. Doposud služby stanici poskytuje operátor ABS, na kmitočtu 11,373 GHz s horizontální polarizací, kde patrně brzy skončí.
Vedle změny transpondéru se mění i parametry signálu. Zatímco na staré frekvenci vysílá Radionorba TV HD v HD ready rozlišení (1440x1080), na nové je ve full HD (tedy 1920x1080). V tomto směru získají diváci zlepšení. Na druhou stranu na staré frekvenci je zvuk s audio bit ratem 160 kbit/s, na nové je nižší 128 kbit/s. V obou případech je zvuk v kodeku MPEG.
Radionorba TV HD přináší svým divákům a posluchačům hudební program složený z domácích (italských) a zahraničních hitů doplněný o aktuální informace a zpravodajství. Stanici provozuje společnost Genetiko Communication S.p.A.
nové technické parametry - Radionorba TV HD:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,919 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - Radionorba TV HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,373 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA