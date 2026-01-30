FilmBox: Filmový maraton k narozeninám Miroslava Donutila

FilmBox: Filmový maraton k narozeninám Miroslava DonutilaDNES! | redakce | tisk | názory
V sobotu 7. února FilmBox oslaví 75. narozeniny jednoho z nejvýznamnějších českých herců, Miroslava Donutila, speciálním filmovým večerem. Diváci uvidí některé z jeho nejnezapomenutelnějších rolí: „Čarovné dědictví“, „Pelíšky“, „Román pro muže“, „Černí baroni“ a „Tankový prapor“.
Filmový blok začíná v 15:55. Donutil se k rolím vyjádřil v exkluzivním rozhovoru pro FilmBox.
Filmová pocta národnímu oblíbenci
Miroslav Donutil je český herec, který se narodil 7. února 1951 v Třebíči. Herecké vzdělání získal na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. První filmové a televizní zkušenosti získal v 80. letech, kdy si zahrál například ve filmu „Postřižiny“ (1980), kde ztvárnil postavu kočího Martina. Jeho filmografie čítá téměř 100 filmů a divadelních her, od pohádek po komedie, od dramat po satirické kultovní hity, a během života si vybudoval místo mezi legendami českého filmu.
7. února odvysílá FilmBox večer plný nezapomenutelných rolí Miroslava Donutila. Diváci se setkají s Bohoušem Šebkem, poručíkem Růžičkou, poručíkem Troníkem a charismatickým Cyrilem. Donutil své role představil v exkluzivním rozhovoru.
Jednou z prvních filmových zkušeností byla pohádka „Čarovné dědictví“ (1985), která vypráví příběh o kouzelné čepici. Miroslav Donutil se zde objevil v epizodní roli jako rejtar, člen vojenské družiny. Na natáčení dodnes vzpomíná s humorem: „
Byla to moje první filmová pohádka. Točili jsme ji se Zdeňkem Zelenkou v Českém Krumlově. Režisér si přál, abych jezdil na koni, a já na něm nikdy neseděl. Když se mě ptali, jestli umím jezdit, řekl jsem, že jezdím závodně, protože jsem tu roli chtěl. Kůň pak skočil přes fůru dřeva a já skončil pod jeho břichem. Ten člověk, co ty koně spravoval, poznamenal, že je vidět, že jezdím závodně, protože normální jezdec by tohle nepřežil.“ Pohádka „Čarovné dědictví“ bude na FilmBoxu vysílána 7. února v 15:55.
O téměř patnáct let později přijal roli Bohouše Šebka v kultovní komedii „Pelíšky“ (1999), která zachycuje vánoční život dvou sousedských rodin v roce 1967. Šebek je otec rodiny a voják z povolání, pevně věřící v pořádek, disciplínu a ideály tehdejší moci. Miroslav Donutil dnes přiznává, že úspěch filmu tehdy nikdo nečekal:
„
Věděli jsme, že máme dobrý scénář, ale že se z toho stane mnohaletý vánoční hit na českých a slovenských televizích, to jsme skutečně nepředpokládali. Byla tam vynikající parta herců - Bolek Polívka, Stela Zázvorková, Jiří Kodet, Emília Vašáryová. Prostě samé špičky a s nimi se pracovalo úžasně.“ Diváci mohou kultovní komedii „Pelíšky“ sledovat na FilmBoxu 7. února v 17:30.
V roce 2010 se Donutil představil jako Cyril v „Románu pro muže“. Cyril je úspěšný státní zástupce, který se vydává na výlet do Vysokých Tater spolu se svými sourozenci Brunem (Michal Vladyka), jenž trpí vážnou nemocí, a Anetou (Vanda Hybnerová). Film vznikl podle románu Michala Viewegha a postava Cyrila byla psána přímo pro Miroslava Donutila. Herec s úsměvem vzpomíná, že vše odstartoval zdánlivě nevinný žert: „
Po Románu pro ženy jsem Michalu Vieweghovi řekl: ‚Když umíš napsat Román pro ženy, napiš taky Román pro muže.‘ O rok později přišel producent Rudolf Biermann se scénářem a říkal, že hlavní roli napsal přímo pro mě. Když jsem to četl, bylo to tak vulgární, že jsem řekl, že to budu točit jedině po přepsání. A Michal to skutečně přepsal.“ Na „Román pro muže“ se diváci mohou těšit 7. února ve 20:00.
Snímek „Černí baroni“ (1992), natočený podle satirického románu Miloslava Švandrlíka, se odehrává v prostředí pomocných technických praporů v padesátých letech, do nichž byli zařazováni vojáci považovaní tehdejším režimem za nežádoucí. Miroslav Donutil ztvárnil poručíka Troníka. Herec o této roli řekl: „
Byl to můj první porevoluční film. Do filmu jsem vkládal historky, které zažívali mí spolužáci na vojně.“ FilmBox představí satirickou klasiku „Černí baroni“ 7. února ve 22:00.
V „Tankovém praporu“ (1991), natočeném podle románu Josefa Škvoreckého, sledujeme prostředí československé armády v padesátých letech očima mladých vojáků základní služby. Příběh se soustředí na Dannyho Smiřického, který se spolu s dalšími odvedenci potýká s absurditami vojenského života i rozpory mezi oficiální ideologií a realitou kasáren. Miroslav Donutil zde ztvárnil nadporučíka Růžičku. K obsazení do role se dostal zcela náhodou: „Zrovna jsem dostal angažmá do Národního divadla. Potkal jsem producenta Ježka na Národní třídě a on říkal: ‚Točíme Tankový prapor. Nechceš si zahrát, když už jsi tady v Praze?‘ Poslal mě do produkce a tam zbyla jedna role - nadporučík Růžička. Tu jsem dostal a bylo to.“ Filmový maraton uzavře film „Tankový prapor“ 8. února v 00:05.
Miroslav Donutil letos slaví 75. narozeniny. Při této příležitosti si diváci mohou připomenout některé z jeho nejznámějších rolí od prvních filmových zkušeností až po postavy, díky nimž se stal nezaměnitelnou tváří české kinematografie.
Diváci se na tyto filmy mohou těšit v následujících vysílacích časech:
* Čarovné dědictví - 7. února v 15:55
* Pelíšky - 7. února v 17:30
* Román pro muže - 7. února ve 20:00
* Černí baroni - 7. února ve 22:00
* Tankový prapor - 8. února v 00:05
zdroj: SPI / FilmBox