Polská Ekstraklasa se po dekádě vrací na české obrazovky
Fotbaloví fanoušci mají nový důvod k radosti. Po dlouhých deseti letech se na české televizní obrazovky vrací nejvyšší polská fotbalová soutěž. PKO BP Ekstraklasa, která je proslulá svou vyrovnaností a bouřlivou atmosférou na stadionech, odstartuje začátkem února na stanici Strike TV.
Diváci se mohou těšit nejen na napínavé souboje o titul, ale i na výraznou českou stopu. Stanice je zároveň dostupná ve všech balíčcích televizního operátora Telly.
Legia Varšava. Górnik Zabrze. Lech Poznaň. Polská liga v posledních letech zažívá boom. Moderní stadiony, vysoká návštěvnost a především fakt, že je soutěž extrémně vyrovnaná, z ní dělají jednu z nejatraktivnějších soutěží v regionu. Nyní si ji diváci vychutnají v plné parádě i v Česku. Hlavním tahákem pro tuzemského diváka nebude jen kvalita fotbalu, ale i hojné zastoupení českých hráčů.
V dresu Górniku Zabrze se nově představí Lukáš Sadílek, který přestoupil do aktuálně druhého celku tabulky z pražské Sparty, v lize pak působí i další známá jména, jako Patrik Hellebrand, talentovaný Lukáš Ambros či slovenský bomber Tomáš Bobček, který je po podzimu se 13 góly nejlepším šuterem soutěže. Na jaře pak mají všechny celky o co hrát: první a poslední tým osmnáctičlenné tabulky dělí pouhých 11 bodů a dá se předpokládat, že pořadí celků se bude měnit rychleji než panáčci na pražském Orloji.
Kde a jak sledovat?
Vysílací práva stanic jsou rozdělena tak, aby divákům neuniklo to nejlepší z každého kola. Strike TV odvysílá exkluzivně první dva nejatraktivnější zápasy z každého kola (1. a 2. volba) a Sporty TV nabídne přenos třetího vybraného utkání. Souběžně pak tým Sporty TV zajistí pro všechny zvolené zápasy český komentář. Tento model zaručuje, že ty největší šlágry a zápasy českých legionářů budou pro fanoušky snadno dostupné. Oba dva kanály jsou zároveň dostupné ve všech balíčcích Telly, která tak nadále rozšiřuje svou už tak velkou nabídku sportovních přenosů.
Máme obrovskou radost, že můžeme českým divákům po deseti letech znovu zprostředkovat polskou Ekstraklasu. Je to liga, která svou kvalitou a infrastrukturou udělala obrovský skok dopředu. Pro nás je klíčové nabízet obsah, který je divácky atraktivní a dává smysl. A soutěž, kde čeští a slovenští fotbalisté hrají klíčové role ve svých týmech a zároveň v bouřlivé kulise polských stadionů? To přesně splňuje naše požadavky na zajímavý obsah,“ říká Vladimír Rusnák, ředitel televizního operátora Telly.
Rozšiřujeme televizní a digitální distribuci Ekstraklasy napříč střední Evropou a oslovujeme tak nové fanoušky. Jde o jasný důkaz rostoucí atraktivity soutěže, kterou pohání zvyšující se sportovní úroveň, atraktivní a vyrovnané zápasy, moderní stadiony a špičková kvalita přenosů, jež nadále přitahují mezinárodní partnery,“ uvedl Marcin Animucki, prezident Ekstraklasa SA.
Vysílání startuje se začátkem jarní části sezóny už 31. ledna.
zdroj: Telly