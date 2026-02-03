Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 3. února 2026, svátek má Blažej

Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly

DNES! | redakce | tisk | názory

Televizní operátor Telly připravil pro letošní únor netradiční valentýnskou kampaň. Zatímco část veřejnosti drží suchej únor, Telly se rozhodla svým zákazníkům dopřát měsíc plný zážitků. Všem divákům internetové televize zpřístupňuje prémiový balíček RED s dvanácti erotickými kanály zcela zdarma.

Nabídka platí jak pro stávající, tak pro nové zákazníky.

Valentýn nemusí být jen o čokoládě a květinách. Telly letos sází na ostřejší zábavu a reaguje na poptávku po kvalitním obsahu pro dospělé. V rámci speciální akce odemyká kompletní portfolio erotických stanic, které zahrnuje jak jemnou erotiku, tak hardcore produkci.

Mokrej únor na Telly (foto: Telly)
▲ Mokrej únor na Telly (foto: Telly)

V Telly se nebojíme bořit tabu. Obsah pro dospělé je vyhledávanou zábavou, ale na internetu je často spojen s rizikem virů, nekvalitním obrazem a agresivní reklamou. My chceme ukázat, že to jde i jinak - bezpečně, diskrétně a ve špičkové HD kvalitě. Valentýnský dárek v podobě měsíce zdarma je ideální příležitost, jak si tento rozdíl vyzkoušet na vlastní kůži,“ uvádí Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.

HD kvalita a diskrétnost především
Balíček RED obsahuje celkem 12 kanálů, z toho 11 v HD kvalitě. Diváci se mohou těšit na světové giganty i evropskou produkci. V nabídce nechybí stanice jako Brazzers TV, Reality Kings, Private TV, Hustler, Dorcel TV nebo Leo TV.

Zásadní výhodou oproti běžně dostupnému obsahu na internetu je bezpečnost a uživatelský komfort. Sledování na Telly je zcela bez reklam, bez rizika virů a bez otravných vyskakovacích oken. Služba navíc nabízí maximální diskrétnost. Díky aplikaci lze vysílání sledovat nejen na televizi, ale také soukromě na mobilu, tabletu nebo počítači, a to až na dvou zařízeních současně. Samozřejmostí jsou funkce jako 7denní archiv nebo možnost přetáčení a zastavení obrazu.

Jak balíček získat?
Akce je určena výhradně pro uživatele internetové televize Telly (nevztahuje se na satelitní vysílání) a mechanika získání se liší podle typu zákazníka:

Stávající zákazníci: Nemusí nic aktivovat. Promo kanály se v jejich seznamu stanic objeví automaticky a budou dostupné do 28. února.
Noví zákazníci: Pro ty, kteří Telly ještě nemají, je připravena možnost vyzkoušet balíček RED na 30 dní zdarma. Stačí se zaregistrovat na speciální stránce telly.cz/valentyn.

zdroj: Telly

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Telly spouští kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:00 Četnické humoresky (5/39)
22:20 Atlas ptáků
kanál CT2 20:00 Stanley Tucci a všechny chutě Itálie II
20:45 Čechoslováci v gulagu (1/3)
21:40 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (10)
21:15 Comeback
21:55 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (39)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kojak: Nikdo není tak slepý
22:10 Kojak (3)
23:15 Kojak (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Cyranův ostrov (21, 22)
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Uväznení v Dolomitoch
23:00 Lepšie dni
kanál DVOJKA 20:10 Symboly zla
21:05 Doktor Jack, pán Nicholson
22:00 Mafiáni
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (3)
22:00 Rodinné prípady
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Bad Cop: Zlý polda (1/10)
21:20 Bad Cop: Zlý polda (2)
22:25 Okres na severu (9)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook