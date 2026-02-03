Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly

Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u TellyDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní operátor Telly připravil pro letošní únor netradiční valentýnskou kampaň. Zatímco část veřejnosti drží suchej únor, Telly se rozhodla svým zákazníkům dopřát měsíc plný zážitků. Všem divákům internetové televize zpřístupňuje prémiový balíček RED s dvanácti erotickými kanály zcela zdarma.
Nabídka platí jak pro stávající, tak pro nové zákazníky.
Valentýn nemusí být jen o čokoládě a květinách. Telly letos sází na ostřejší zábavu a reaguje na poptávku po kvalitním obsahu pro dospělé. V rámci speciální akce odemyká kompletní portfolio erotických stanic, které zahrnuje jak jemnou erotiku, tak hardcore produkci.
„
V Telly se nebojíme bořit tabu. Obsah pro dospělé je vyhledávanou zábavou, ale na internetu je často spojen s rizikem virů, nekvalitním obrazem a agresivní reklamou. My chceme ukázat, že to jde i jinak - bezpečně, diskrétně a ve špičkové HD kvalitě. Valentýnský dárek v podobě měsíce zdarma je ideální příležitost, jak si tento rozdíl vyzkoušet na vlastní kůži,“ uvádí Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.
HD kvalita a diskrétnost především
Balíček RED obsahuje celkem 12 kanálů, z toho 11 v HD kvalitě. Diváci se mohou těšit na světové giganty i evropskou produkci. V nabídce nechybí stanice jako Brazzers TV, Reality Kings, Private TV, Hustler, Dorcel TV nebo Leo TV.
Zásadní výhodou oproti běžně dostupnému obsahu na internetu je bezpečnost a uživatelský komfort. Sledování na Telly je zcela bez reklam, bez rizika virů a bez otravných vyskakovacích oken. Služba navíc nabízí maximální diskrétnost. Díky aplikaci lze vysílání sledovat nejen na televizi, ale také soukromě na mobilu, tabletu nebo počítači, a to až na dvou zařízeních současně. Samozřejmostí jsou funkce jako 7denní archiv nebo možnost přetáčení a zastavení obrazu.
Jak balíček získat?
Akce je určena výhradně pro uživatele internetové televize Telly (nevztahuje se na satelitní vysílání) a mechanika získání se liší podle typu zákazníka:
• Stávající zákazníci: Nemusí nic aktivovat. Promo kanály se v jejich seznamu stanic objeví automaticky a budou dostupné do 28. února.
• Noví zákazníci: Pro ty, kteří Telly ještě nemají, je připravena možnost vyzkoušet balíček RED na 30 dní zdarma. Stačí se zaregistrovat na speciální stránce telly.cz/valentyn.
zdroj: Telly