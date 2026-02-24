Film Kdo se směje teď na Nova Cinema

Film Kdo se směje teď na Nova CinemaDNES! | redakce | tisk | názory
Nova Cinema uvede 1. března ve 22:05 premiéru akční komedie Kdo se směje teď. Hlavní hrdina filmu Bert Kreischer, známý v reálném světě jako populární stand-up komik, se v tomto snímku ocitá ve víru starých hříchů poté, co se během divokého studentského výletu do Ruska před dvaceti lety dostal do potíží s místní mafií.
Dnes už jako úspěšný komik a podcaster žijící v Americe se snaží vyrovnat nejen s rodinnými konflikty, ale nečekaně se znovu setkává se svou minulostí v podobě nevyzpytatelného mafiánského stínu, který ho vtahuje zpět do nepříjemných vzpomínek a nevyřešených účtů.
Příběh je plný absurdního humoru se špetkou kriminální zápletky. V titulní roli Berta Kreischera exceluje sám Bert Kreischer, který do filmu vnáší výraznou dávku sebeironického humoru a autentického stand-up přístupu. Po jeho boku se objevuje legendární Mark Hamill jako Albert, Bertův odcizený otec. Dále se ve filmu představují herci Jimmy Tatro, Iva Babić, Stephanie Kurtzuba, Martyn Ford nebo Nikola Djuričko.
Zajímavosti o filmu:
• Film čerpá z reálného příběhu a komediálního materiálu samotného Berta Kreischera, který si ve svých stand-up vystoupeních vytvořil legendární postavu přezdívanou „The Machine“.
• Natáčení využilo autentické rekvizity i humor vycházející z kulturních střetů mezi Amerikou a Ruskem.
• Bert Kreischer a Mark Hamill si během natáčení velmi dobře rozuměli. Hamill často Kreischera rozesmíval tím, že pronášel ikonické repliky své postavy Luka Skywalkera „obohacené“ o vulgarismy.
• Přestože je většina příběhů, které tvoří zápletku filmu, do značné míry inspirována skutečnými událostmi, žádná z Bertových skutečných dcer nebyla ve skutečnosti nikdy zatčena.
• V původním stand-up příběhu Berta Kreischera se oba ruští mafiáni jmenovali Igor. Ve filmu se druhá postava jmenuje Fedor (Aleksandar Srećković). Jméno bylo s největší pravděpodobností změněno, aby se předešlo zmatku mezi postavami.
• Bertův skutečný otec je právník, nikoli majitel obchodu s koberci, jak jej ve filmu ztvárňuje Mark Hamill.
• Film je založen na skutečném příběhu z krátkého období, kdy Bert Kreischer studoval v Rusku.
• Bertovu skutečnou manželku LeeAnn Kreischer lze vidět na začátku filmu v malé roli maminky na párty, se kterou si Bertův otec (Mark Hamill) příliš nerozumí.
• Natáčení probíhalo v Srbsku v dubnu 2021.
zdroj: Nova