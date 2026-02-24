Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 24. února 2026, svátek má Matěj a Matyáš

Film Kdo se směje teď na Nova Cinema

DNES! | redakce | tisk | názory

Nova Cinema uvede 1. března ve 22:05 premiéru akční komedie Kdo se směje teď. Hlavní hrdina filmu Bert Kreischer, známý v reálném světě jako populární stand-up komik, se v tomto snímku ocitá ve víru starých hříchů poté, co se během divokého studentského výletu do Ruska před dvaceti lety dostal do potíží s místní mafií.

Dnes už jako úspěšný komik a podcaster žijící v Americe se snaží vyrovnat nejen s rodinnými konflikty, ale nečekaně se znovu setkává se svou minulostí v podobě nevyzpytatelného mafiánského stínu, který ho vtahuje zpět do nepříjemných vzpomínek a nevyřešených účtů.

Příběh je plný absurdního humoru se špetkou kriminální zápletky. V titulní roli Berta Kreischera exceluje sám Bert Kreischer, který do filmu vnáší výraznou dávku sebeironického humoru a autentického stand-up přístupu. Po jeho boku se objevuje legendární Mark Hamill jako Albert, Bertův odcizený otec. Dále se ve filmu představují herci Jimmy Tatro, Iva Babić, Stephanie Kurtzuba, Martyn Ford nebo Nikola Djuričko.

Zajímavosti o filmu:

• Film čerpá z reálného příběhu a komediálního materiálu samotného Berta Kreischera, který si ve svých stand-up vystoupeních vytvořil legendární postavu přezdívanou „The Machine“.

• Natáčení využilo autentické rekvizity i humor vycházející z kulturních střetů mezi Amerikou a Ruskem.

• Bert Kreischer a Mark Hamill si během natáčení velmi dobře rozuměli. Hamill často Kreischera rozesmíval tím, že pronášel ikonické repliky své postavy Luka Skywalkera „obohacené“ o vulgarismy.

• Přestože je většina příběhů, které tvoří zápletku filmu, do značné míry inspirována skutečnými událostmi, žádná z Bertových skutečných dcer nebyla ve skutečnosti nikdy zatčena.

• V původním stand-up příběhu Berta Kreischera se oba ruští mafiáni jmenovali Igor. Ve filmu se druhá postava jmenuje Fedor (Aleksandar Srećković). Jméno bylo s největší pravděpodobností změněno, aby se předešlo zmatku mezi postavami.

• Bertův skutečný otec je právník, nikoli majitel obchodu s koberci, jak jej ve filmu ztvárňuje Mark Hamill.

• Film je založen na skutečném příběhu z krátkého období, kdy Bert Kreischer studoval v Rusku.

• Bertovu skutečnou manželku LeeAnn Kreischer lze vidět na začátku filmu v malé roli maminky na párty, se kterou si Bertův otec (Mark Hamill) příliš nerozumí.

• Natáčení probíhalo v Srbsku v dubnu 2021.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:00 Četnické humoresky (8/39)
kanál CT2 20:00 Velký vlastenecký výlet
21:50 Letecké katastrofy
22:35 Šest žen Jindřicha VIII. (3/3)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (38)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (1)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (45)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (3)
21:25 Stíny smrti: Vraždy na ostrově Oléron
23:30 Profesionálové (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Cyranův poloostrov (1, 2/23)
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Uväznení v Dolomitoch
23:00 Nikdy sa nepriznaj
kanál DVOJKA 20:10 Studená vojna špiónov (2/4)
21:00 Ukrajina: Kultúrne dedičstvo v ohrození
22:00 Tí, ktorí zostali (1/5)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (9)
22:00 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Bad Cop: Zlý polda (7)
21:20 Bad Cop: Zlý polda (8)
22:20 Muž na radnici (2)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook