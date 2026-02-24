Česká televize připomíná výročí začátku války na Ukrajině

Česká televize připomíná výročí začátku války na UkrajiněDNES! | redakce | tisk
Česká televize připomíná čtyři roky od začátku války na Ukrajině. Tématu se věnují nejenom zpravodajské relace, ale také program ČT2, digitální platforma iVysílání nebo vzdělávací portál ČT edu.
„
Program ČT24 na dnešní výročí připravuje sérii reportáží a rozhovorů v kontinuálním vysílání. Divákům nabídneme ohlédnutí nejen za klíčovými okamžiky, ale i aktuální pohled na dopady na životy lidí v Česku i v zahraničí. Speciální pořady přinesou svědectví přímých účastníků, dále zpravodajů ČT, kteří působí na Ukrajině od začátku ruské agrese, i lidské příběhy těch, kterým válka zásadně změnila osud,“ upřesňuje šéfredaktor ČT24 Michal Kubal.
Večer povedou Barbora Maxová a Jakub Szántó debatu se svými hosty v pořadu 90′ ČT24 speciál o proměně Ukrajiny, dopadu války na mezinárodní situaci v Evropě, ale i na Českou republiku. Účast přislíbili válečná zpravodajka ČT Darja Stomatová, političtí geografové Michael Romancov a Jan Kofroň, autor projektu Generace Nika Vojtěch Hönig, spoluautor studie Neviditelné rány o krizi duševního zdraví na Ukrajině Jiří Pasz, spoluzakladatel iniciativy Dárek pro Putina Martin Ondráček, regionální ředitel organizace Člověk v tísni Petr Drbohlav a ukrajinista David Svoboda.
Dokumentární sérii České televize a společnosti Punk Film Generace Nika uvádí iVysílání. Seriál sleduje dospívající z Charkova, Chersonu a dalších oblastí zasažených válkou, které profesionální filmaři učí filmovým základům. „
V deseti dílech naléhavého dokumentu ukazujeme každodenní život mladých ukrajinských holek a kluků u frontové linie. Dospívání, které je v tolika ohledech stejné jako kdekoliv jinde, a přece nutně tak strašně jiné. Sledujeme mladé lidi z Charkova a Chersonu, kteří spolu připravují natáčení amatérského hraného filmu. Příprava, realizace a výsledný snímek tvoří hlavní páteř našeho cyklu. Je tu vysoká míra participace dospívajících na vzniku díla, což považuji za důležitý trend. Proto mám radost, že náctiletí tvůrci tohoto participačního projektu už získali cenu na Pražském Filmovém Kufru a nominaci na festival KIDS FIRST! do San Francisca,“ uvádí kreativní producent Luděk Horký. „
Válku na Ukrajině sledujeme zprostředkovaně už čtyři roky. Velmi si cením humoru a lehkosti, s nimiž nám protagonisté své osudy vyprávějí. Jejich život totiž musí jít dál,“ doplňuje manažerka digitálního obsahu Diana Tabakov.
Tématu ukrajinské války se dlouhodobě věnuje také ČT edu, průběžně jej zpracovává a systematicky rozšiřuje o další vzdělávací materiály. „
Snažíme se o to, aby se učitelé nebáli o válce se žáky hovořit a měli k tomu po ruce obsah, který jim s tím pomůže. Proto jsme vybrali videa, která lze použít napříč vyučováním - od dějepisu a občanské výchovy přes zeměpis a ekologii až po mediální výchovu,“ vysvětluje vedoucí redaktorka portálu ČT edu Anna Kabelková.
Program ČT2 přinese několik dokumentárních premiér - 24. února uvede ve 20:00 dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek doplní nové díly Velkého vlasteneckého podcastu se speciálními hosty a bonusovými záběry z filmu, které budou dostupné v iVysílání, na YouTube a ve všech podcastových aplikacích. 25. února se představí dokument Raději žít než být hrdinou? zachycující dilema mezi povinností vůči vlasti a odpovědností k rodině. 26. února bude mít premiéru oceňovaný norský dokument Tváří v tvář válce, kde je v pomyslné hlavní roli někdejší generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uprostřed ukrajinské války. 3. března pak Česká televize uvede nový koprodukční dokument Kuba & Aljaška vyprávějící příběh dvou mladých ukrajinských dívek, které se rozhodly pomáhat své zemi ve válce jako záchranářky.
