Čtvrtek, 7. května 2026, svátek má Stanislav

ARD bude vysílat přes Astru do roku 2039

Televizní a rozhlasové programy německé veřejnoprávní televize ARD budou dostupné přes evropský satelitní systém Astra až do roku 2039. Vysílatel prodloužil dlouhodobý kontrakt se satelitním operátorem SES (Astra).

ARD (Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) bude poskytovat své televizní a rozhlasové programy přes Astru až do konce další dekády. Satelitní distribuce se stala pevnou součástí distribučního mixu ARD.

Dr. Oliver Werner, z technické jednotky ARD uvedl: „Jsme velmi potěšeni, že nám tato dohoda umožní i nadále nabízet divákům snadný a spolehlivý přístup ke veškerému obsahu ARD. Satelitní přenos zůstane základní součástí naší distribuční strategie, která kombinuje vysílání a streamování.“

Christoph Mühleib, výkonný ředitel společnosti SES Germany: „Miliony lidí denně sledují programy ARD a využívají její rozmanitou nabídku informací, kultury, sportu a zábavy. Tato nová dohoda poskytuje domácnostem se satelitním příjmem dlouhodobou jistotu plánování: programy ARD mohou přijímat prostřednictvím orbitální pozice ASTRA 19,2° východně až do konce příštího desetiletí.“

Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat
kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:00 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Skryté skvosty III (7/10)
21:30 Cyklodálky 2 (4/8)
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (3)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (33)
22:55 Kriminálka Vegas III (6)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (66)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Lidice
22:55 Kriminálka Staré Město 2 (6)
00:00 Profesionálové 5 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův poloostrov (21, 22)
22:10 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Nový vietor do plachiet (3/4)
22:00 Komisár Montalbano
23:52 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Anketa dobrovoľní hasiči roka
23:00 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
23:25 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (10)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (5)
21:20 Stříbrná pila (6/6)
22:20 Copak je to za vojáka

