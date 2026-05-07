ARD bude vysílat přes Astru do roku 2039
Televizní a rozhlasové programy německé veřejnoprávní televize ARD budou dostupné přes evropský satelitní systém Astra až do roku 2039. Vysílatel prodloužil dlouhodobý kontrakt se satelitním operátorem SES (Astra).
ARD (Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) bude poskytovat své televizní a rozhlasové programy přes Astru až do konce další dekády. Satelitní distribuce se stala pevnou součástí distribučního mixu ARD.
Dr. Oliver Werner, z technické jednotky ARD uvedl: „
Jsme velmi potěšeni, že nám tato dohoda umožní i nadále nabízet divákům snadný a spolehlivý přístup ke veškerému obsahu ARD. Satelitní přenos zůstane základní součástí naší distribuční strategie, která kombinuje vysílání a streamování.“
Christoph Mühleib, výkonný ředitel společnosti SES Germany: „
Miliony lidí denně sledují programy ARD a využívají její rozmanitou nabídku informací, kultury, sportu a zábavy. Tato nová dohoda poskytuje domácnostem se satelitním příjmem dlouhodobou jistotu plánování: programy ARD mohou přijímat prostřednictvím orbitální pozice ASTRA 19,2° východně až do konce příštího desetiletí.“