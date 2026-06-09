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Návrat do osmdesátek. FilmBox+ Comedy uvede seriál Goldbergovi?.

DNES! | redakce | tisk | názory

Walkmany, teplákovky a trvalá - vítejte v osmdesátkách! Už 10. června uvede FilmBox+ Comedy premiéru amerického sitcomu „Golbergovi“, který divákům přinese ten správný rodinný chaos a řádnou dávku nostalgie.

Goldbergovi jsou trošku hluční, trošku bláznivý, ale nikdo se s nimi nenudí. Jejich každodenní život na předměstí Pensylvánie baví diváky napříč generacemi a přenáší je do světa VHS kazet a školních dramat.

Logo stanice Filmbox+ Comedy (foto: SPI)
▲ Logo stanice Filmbox+ Comedy (foto: SPI)

Tvůrce seriálu Adam Goldberg se při jeho vzniku inspiroval vlastním dětstvím. Vypravěčem je jedenáctiletý Adam Goldberg (Sean Giambrone), který s videokamerou v ruce zaznamenává radosti, zvraty a každodenní patálie své temperamentní rodiny. Domácnosti Goldbergových vládne pevnou rukou matka Beverly (Wendi McLendon-Covey), zatímco otec Murray (Jeff Garlin) touží po jediném - trošce klidu. Pro starší sourozence Ericu (Hayley Orrantia) a Barryho (Troy Gentile) je pak každý den příležitostí pro nové drama. Rodinu doplňuje svérázný dědeček Albert „Pops“ Solomon (George Segal), mistr dobře míněných rad a občasného ohýbání pravidel.

Seriál měl premiéru na americké televizi ABC v září 2013 a bežel celých 10 sezón. Během vysílání vzniklo celkem 229 epizod a produkce si vysloužila několik nominací včetně Critic's Choice Television Awards a People's Choice Awards. „Goldbergovi“ si získali diváky díky osobitému humoru a autentickému zachycení atmosféry 80. let. Zajímavostí je fakt, že mnoho scén bylo inspirováno skutečnými záznamy z dětství Adama F. Goldberga a původní materiály se často objevovaly na konci epizod.

Seriál „Goldbergovi“ bude mít premiéru na kanálu FilmBox Comedy ve středu 10. června v 18:45. Diváci se mohou těšit na 3 díly za sebou každý všední den.

FilmBox+ Comedy je kanál kde vládne smích - nabízí směsici klasických komedií, romantických příběhů a rodinných dramat, které zaručují odlehčenou a zábavnou atmosféru. Veselý mix komediálních filmů a seriálů, které vám vykouzlí úsměv na tváři a je ideální pro všechny, kdo se rádi smějí nahlas.

zdroj: SPI / FilmBox

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