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ČRo představil programové novinky: výrazné osobnosti či nové audiosérie

DNES! | redakce | tisk | názory

Měsíc věnovaný Václavu Havlovi, nová rozhlasová Audience s Ivanem Trojanem a Martinem Myšičkou, šestidílný Dálkový výslech po 40 letech, koncertní pocta Haně Zagorové, 60 let soutěže Concertino Praga, nové audiosérie pro děti i dospělé, publicistika, investigativa a výrazná přítomnost Českého rozhlasu na letních festivalech. Na Colours of Ostrava nabídne Český rozhlas také živý rozhovor Libora Boučka s prezidentem republiky Petrem Pavlem.

Český rozhlas představil programové novinky, které připravuje od léta do konce roku 2026. Vedle nových pořadů, literárně-dramatických děl, publicistiky, investigativních sérií, hudebních událostí a tvorby pro děti a mladé publikum bude dál rozvíjet také aktivity mimo studio. Posluchači se s Českým rozhlasem potkají ve vysílání, na platformě mujRozhlas, v regionech i na významných kulturních a společenských akcích.

Jednou z prvních letních zastávek bude festival Colours of Ostrava, kde Český rozhlas nabídne několik oblíbených pořadů a podcastů v rámci diskusního fóra Meltingpot. Do Ostravy přijede například Matěj Skalický s Vinohradskou 12, Pavel Horváth se svou Desítkou, Milan Cais se Sedmým nebem nebo Ivana Veselková a Zuzana Fuksová s podcastem Buchty. Závěr Meltingpotu bude 18. července v 18:00 patřit živému rozhovoru Libora Boučka s prezidentem republiky Petrem Pavlem ve velkém sále Gongu.

Český rozhlas dlouhodobě ukazuje, že veřejnoprávní médium má být vysílatelem i aktivním tvůrcem kulturního, společenského a informačního prostoru. Program, který dnes představujeme, stojí na silných osobnostech, kvalitním slově, důvěryhodné žurnalistice, hudbě i tvorbě pro děti a mladé publikum. Chceme být posluchačům nablízku - ve vysílání, online, v regionech i na akcích po celé České republice,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Výrazným tématem druhé poloviny roku bude připomínka nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Český rozhlas připravuje projekt Slyšet Havla, který nabídne cestu po Havlových audiostopách - od unikátních archivních nahrávek přes novou dramatickou tvorbu až po živé vysílání z Lán. Součástí havlovského programu bude mimo jiné ztracený a znovu objevený rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968, šestidílná série Dálkový výslech po 40 letech, nová inscenace Audience i speciální vydání pořadu Tobogan z Pražské křižovatky.

zdroj: ČRo

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