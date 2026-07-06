Programy TF1 skončily u CANAL+ na dalších trzích

Programy TF1 skončily u CANAL+ na dalších trzíchDNES! | redakce | tisk | názory
Přední mediální skupina CANAL+ ukončila distribuci tří placených kanálů francouzské televizní skupiny TF1 ve Francii a Švýcarsku - konkrétně TV Breizh, Ushuaia TV a Histoire TV.
Není to ale jediná změna, která proběhla u CANAL+ a bezprostředně se týká stejné televizní skupiny - TF1.
CANAL+ oznámila ukončení distribuce několika kanálů TF1 také na africkém trhu, kde CANAL+ poskytuje své služby. Z afrických balíčků CANAL+ tak začátkem tohoto měsíce zmizely programy TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI, Ushuaia TV a Historire TV. Tedy vedle placených programů z nabídky CANAL+ zmizely v Africe i hlavní komerční stanice TF1.
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I přes několikaměsíční jednání se CANAL+ nepodařilo dosáhnout komplexní dohody, přestože byla připravena zlepšit podmínky pro TF1 ve všech ohledech," uvedla společnost CANAL+ k vyřazení stanic TF1 v Africe.
CANAL+ zároveň dodala, že je otevřená dialogu a je ochotna obnovit jednání "
s cílem dosáhnout dohody založené na rozumných, vyvážených a udržitelných podmínkách, které budou chránit zájmy obou skupin".