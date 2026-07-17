Zrádci, kteří změnili svět na Viasat History

Zrádci, kteří změnili svět na Viasat HistoryDNES! | redakce | tisk | názory
Šest příběhů, bez nichž by dějiny vypadaly úplně jinak. Stačilo jediné rozhodnutí, jedno tajemství prozrazené nepříteli nebo jediná rána dýkou a osudy celých říší se navždy změnily.
Zrada patří k nejstarším hybatelům lidských dějin. Dokázala svrhnout krále, ukončit války, rozpoutat revoluce i přepsat mapu světa. Přesto bývají její skutečné příčiny mnohem složitější, než jak je známe ze školních učebnic nebo filmových zpracování.
Byl skutečně Efialtés jen nenáviděným zrádcem, který prodal Thermopyly za hrst perského zlata? Nebo se stal obětním beránkem příběhu, který potřeboval jednoho viníka? Dodnes se historici přou o to, zda jeho čin skutečně rozhodl slavnou bitvu, nebo zda král Leonidas už předem počítal s tím, že jeho tři sta Sparťanů čeká hrdinská smrt.
Podobně překvapivý je i osud Hannibala. Většina lidí si vybaví geniálního vojevůdce, který se slony překročil Alpy a přivedl Řím na pokraj porážky. Jen málokdo ale ví, že nakonec neprohrál kvůli římské armádě, nýbrž kvůli politickým intrikám ve vlastním Kartágu. Město, za které celý život bojoval, ho nakonec donutilo odejít do exilu.
Stejně tak příběh britské královny Boudicy není jen legendou o statečné ženě bojující proti Římu. Její povstání bylo především odpovědí na brutální násilí, kterého se římská moc dopustila na ní i její rodině. Pomsta, která následovala, zničila několik významných římských měst a na čas otřásla samotnými základy impéria.
Ani císař Caligula možná nebyl od začátku šíleným tyranem, jak jej vykreslují legendy. Naopak, po nástupu na trůn si získal popularitu reformami a vstřícnými gesty vůči obyvatelům. Teprve později se jeho vláda proměnila v režim strachu a paranoi, který nakonec skončil atentátem spáchaným lidmi z jeho nejbližšího okolí.
Velké dějiny ovlivnila i vražda Filipa II. Makedonského. Přestože bývá často připomínán jen jako otec Alexandra Velikého, právě on vybudoval vojenskou sílu, která umožnila vznik jedné z největších říší starověku. Dodnes však není jasné, kdo skutečně stál za jeho vraždou. Byla to osobní pomsta, dvorské intriky, nebo pečlivě připravený plán na předání moci?
A pak je tu Herodes Veliký - panovník, jehož jméno se stalo symbolem krutosti. Přesto ani jeho příběh není tak jednoznačný, jak bývá často prezentován. Mnohé legendy o jeho vládě nemají historické potvrzení, zatímco jiné, méně známé skutečnosti jsou možná ještě děsivější. Paranoia ho přivedla k popravám vlastních synů, manželky i nejbližších spolupracovníků.
Právě podobné příběhy ukazují, že dějiny nejsou černobílé. Za každým slavným vítězstvím, každým pádem říše i každou historickou legendou se skrývají lidské emoce, strach, ctižádost, touha po moci, pomsta i obyčejná snaha přežít. To, co dnes označujeme za zradu, mohlo být tehdy jedinou možnou volbou.
Na tyto dramatické okamžiky se zaměřuje nový šestidílný dokument Největší zrady starověku, který bude mít premiéru 20. července v 18:40 na stanici Viasat History. Prostřednictvím filmových rekonstrukcí, nejnovějších historických poznatků a komentářů předních odborníků představuje tento dokument šest skutečných příběhů lidí, jejichž rozhodnutí navždy změnila běh dějin, a ukazuje, že pravda bývá mnohem fascinující než legendy, které po nich zůstaly.
zdroj: Viasat