EBU zajistila vysílací práva pro Středomořské hry 2026 a 2027

EBU zajistila vysílací práva pro Středomořské hry 2026 a 2027DNES! | redakce | tisk | názory
Evropská vysílací unie (EBU) a Mezinárodní výbor Středomořských her (ICMG) oznamují obnovení a další posílení svého úspěšného partnerství a opět spojují síly, aby přinesly Středomořské hry Taranto 2026 a Středomořské plážové hry Portimao-Lagoa 2027 divákům s volným vysíláním v celé Evropě, severní Africe a dalších zemích.
Na základě nové dohody budou členové EBU vysílat obě akce v televizi, rozhlase a digitálních službách, čímž diváky propojí se všemi akcemi a příběhy ze dvou předních multisportovních akcí v regionu.
Kromě vysílání pro členy poskytne Eurovision Sport, bezplatná streamovací platforma EBU, doplňkovou mezinárodní publicitu pro obě akce a pomůže představit rozmanitost a společné sportovní dědictví středomořského regionu publiku po celém světě.
Nová dohoda navazuje na průkopnické partnerství EBU s ICMG, které začalo přelomovou akvizicí práv na Středomořské hry pro Oran 2022 a pokračovalo s velkým úspěchem na Středomořských plážových hrách Heraklion 2023. Od té doby hraje tato spolupráce důležitou roli v rozšiřování dosahu a profilu Středomořských her a pomáhá posilovat jejich pozici mezi předními světovými regionálními multisportovními akcemi.
Středomořské hry Taranto 2026 se budou konat od 21. srpna do 3. září 2026 a budou zahrnovat 31 sportů. Vedle zavedených disciplín, jako je atletika, plavání, gymnastika a volejbal, program také odráží vyvíjející se povahu her a zahrnuje sporty, jako je basketbal 3x3, padel, skateboarding a kolečkové sporty.
Středomořské plážové hry Portimao-Lagoa 2027, které se budou konat od 11. do 18. září 2027, spojí sportovce v rámci pestrého programu plážových a vodních sportů, včetně plážového volejbalu, plážového fotbalu, kiteboardingu, plavání na otevřené vodě a veslování na plážovém sprintu.
zdroj: EBU