Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Speciál Hledá se Harry: Ze zákulisí čar a kouzel v nedělu na HBO

HBO uvede exkluzivní dokument ze zákulisí natáčení „Harry Potter a Kámen mudrců“ s názvem Hledá se Harry: Ze zákulisí čar a kouzel.

Speciál nabídne detailní pohled na vznik první řady seriálu a bude mít premiéru v neděli 5. dubna ve 22:10 na HBO a ve 21:00 na streamovací platformě HBO Max.

Uplynulo 25 let od chvíle, kdy se diváci poprvé prošli posvátnými chodbami Bradavic. Tento exkluzivní speciál nyní nabízí pohled do zákulisí velkolepého rozsahu a precizní práce, které stojí za novou seriálovou adaptací Harryho Pottera z produkce HBO - vyprávěný očima umělců, řemeslníků a techniků, kteří představí nové generaci milované knihy J. K. Rowlingové.

Speciál obsahuje rozhovory se členy castingového týmu, scénografie, kostýmního návrhářství a týmu speciálních efektů zaměřených na filmové bytosti a mapuje rozsáhlý proces hledání nových představitelů Harryho, Rona a Hermiony. Zároveň oslavuje dechberoucí smysl pro detail a mimořádný talent, které se spojily při vytváření tohoto výjimečného světa.

V pořadu se objeví klíčoví herci včetně Johna Lithgowa, Janet McTeer a Paapy Essiedua. Vypravěčem je Nick Frost. HLEDÁ SE HARRY: ZE ZÁKULISÍ ČAR A KOUZEL tak zkoumá novou kapitolu jednoho z nejúžasnějších příběhů naší doby.

Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Nový sportovní volný HD kanál před startem
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
kanál CT1 20:05 Peče celá země pomáhá dětem
21:15 Svatební cesta do Jiljí
22:40 Deset zastavení s mistry zábavy
kanál CT2 20:00 Země faraonů
21:45 Velikáni filmu: Wes Anderson
23:25 Babylon Berlín IV (7/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (3)
21:40 Specialisté (135)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (3)
21:30 Polda IV (4)
22:40 Kriminálka Kraj I (4)
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou a míšenka Apanači
22:05 Když Burian prášil
00:25 Policejní mafie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pásla kone na betóne
21:50 ...kone na betóne
23:25 Veselá Veľká noc
kanál DVOJKA 20:00 VEĽKONOČNÝ Lov slov
20:35 Peter Nagy 65
21:50 Il Divo: Timeless - Koncert v Japonsku
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Vylomeniny
21:45 Svokra
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (2)
22:10 Černá punčocha
00:00 Skutečné příběhy

