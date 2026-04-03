Speciál Hledá se Harry: Ze zákulisí čar a kouzel v nedělu na HBO

Speciál Hledá se Harry: Ze zákulisí čar a kouzel v neděli na HBO
HBO uvede exkluzivní dokument ze zákulisí natáčení „Harry Potter a Kámen mudrců“ s názvem Hledá se Harry: Ze zákulisí čar a kouzel.
Speciál nabídne detailní pohled na vznik první řady seriálu a bude mít premiéru v neděli 5. dubna ve 22:10 na HBO a ve 21:00 na streamovací platformě HBO Max.
Uplynulo 25 let od chvíle, kdy se diváci poprvé prošli posvátnými chodbami Bradavic. Tento exkluzivní speciál nyní nabízí pohled do zákulisí velkolepého rozsahu a precizní práce, které stojí za novou seriálovou adaptací Harryho Pottera z produkce HBO - vyprávěný očima umělců, řemeslníků a techniků, kteří představí nové generaci milované knihy J. K. Rowlingové.
Speciál obsahuje rozhovory se členy castingového týmu, scénografie, kostýmního návrhářství a týmu speciálních efektů zaměřených na filmové bytosti a mapuje rozsáhlý proces hledání nových představitelů Harryho, Rona a Hermiony. Zároveň oslavuje dechberoucí smysl pro detail a mimořádný talent, které se spojily při vytváření tohoto výjimečného světa.
V pořadu se objeví klíčoví herci včetně Johna Lithgowa, Janet McTeer a Paapy Essiedua. Vypravěčem je Nick Frost. HLEDÁ SE HARRY: ZE ZÁKULISÍ ČAR A KOUZEL tak zkoumá novou kapitolu jednoho z nejúžasnějších příběhů naší doby.
zdroj: WBD