Programy AFN z nového multiplexu

Programy AFN z nového multiplexu3dny | redakce | tisk | názory
Rozhlasové programy AFN (American Forces Network) se objevily v novém multiplexu na satelitu Eutelsat 9B (9°E) a vše směřuje k přesunu stanic na nové vysílací parametry.
K 1. dubnu 2026 byla ukončena satelitní distribuce televizních programů AFN, které se ze satelitu přesunuly na internet, do aplikace AFN Now. Na satelitu ale zůstaly rozhlasové stanice.
Celkem 15 rozhlasových služeb AFN se vysílá na původní kapacitě, kde vysílaly původní televizní programy AFN, tedy na kmitočtu 11,804 GHz. S ohledem na nižší využití kapacity bylo rozhodnuto o přestěhování vysílání do jiného multiplexu, na kmitočet 11,900 GHz, kde je možné stanice naladit již nyní. Vysílání je nadále poskytováno volně ( FTA).
Multiplex nabízí tyto rozhlasové programy AFN, které jsou šířeny v MPEG audio kodeku (s výjimkou tří stanic).
AFN The Eagle Atlantic
AFN The Eagle Aviano (AAC)
AFN The Eagle Bavaria
AFN The Eagle Benelux
AFN The Eagle Incirlik (AAC)
AFN The Eagle Kaiserslautern
AFN The Eagle Naples
AFN The Eagle Rota
AFN The Eagle Souda Bay
AFN The Eagle Spangdahlem
AFN The Eagle Stuttgart (AAC)
AFN The Eagle Vicenza
AFN The Eagle Wiesbaden
AFN The Eagle Bahrain
AFN Sembach Afternoon Radio
Programy AFN jsou určeny především pro americké ozbrojené síly v Evropě. Nicméně díky volnému vysílání jsou programy dostupné pro všechny zájemce.
nové technické parametry - rádia AFN:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 11,900 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK
původní technické parametry - rádia AFN (vysílání zde bude ukončeno!):
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 11,804 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK