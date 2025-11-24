Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry

Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéryDNES! | redakce | tisk | názory
Široký výběr klasických vánočních pohádek a rodinných filmů, atraktivních premiér, ale i silvestrovská zábava na Markíze, oblíbená vánoční romantika na Doma, pořádně dobrodružné Vánoce na TV Dajto.
Neodpočinou si ani nejznámější vyšetřovatelé a detektivové na Markíza KRIMI. A k tomu ještě bohatá dávka legendárních titulů na stanici Markíza KLASIK.
Vánoce na TV Markíza
Televize Markíza přinese divákům během Vánoc opět mimořádně pestrou sváteční nabídku pro celou rodinu. Letošní „Vánoce na Markíze“ staví na kombinaci všeho, co činí svátky výjimečnými - od veselých a bláznivých rodinných komedií, přes sladké romantické příběhy až po pohádkové klasiky, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Chybět však nebudou ani velké filmové premiéry.
Vánoční pohodu TV Markíza nabídne již v pondělí 22. prosince díky oblíbeným pohádkovým příběhům "Posledný bohatier" (Poslední bohatýr) (13:05 hod.), Plavčík a Vratko (15:25 hod.) a chybět nebude ani neodmyslitelná Pyšná princezna (17:10 hod.). Večer ve 20:30 hodin. se diváci mohou těšit na laskavou českou romantickou komedii Přání pro Ježíška, která do předvánočního večera přinese humor, emoce i tu pravou sváteční atmosféru.
V předvečer Vánoc, v úterý 23. prosince, diváky a diváčky výborně naladí oblíbená rodinná komedie "Kúzelná opatrovateľka" (Kouzelná chůva) (20:30 hod.) s nenapodobitelnou Emmou Thompson v hlavní roli a následující tradiční vánoční Láska nebeská (22:30 hod.). Odpoledne vyplní oblíbené pohádkové příběhy "Posledný bohatier 2: Koreň zla" (Poslední bohatýr 2: Kořen zla) (13:00 hod.), Princ a Večernice (15:15 hod.) a "Kráľ Drozdia brada" (Král Drozdí brada) (17:00 hod.).
Na Štědrý den, ve středu 24. prosince, nebudou chybět neodmyslitelné vánoční klasiky jako Princezna ze mlejna (13:10 hod.), Nebojsa (15:25 hod.), Sůl nad zlato (17:10 hod.) či Mrazík (19:00 hod.).
Štědrovečerním dárkem Markízy bude letos mimořádná filmová premiéra - kouzelný kinohit "Wonka". Diváci se ve 20:40 hodin mohou těšit na velkolepý a hravý příběh mladého Willyho Wonky v podání charismatického Timothéeho Chalameta, který do legendární postavy vnesl energii, šarm i chlapeckou fantazii. Film plný hudby, humoru a lahodného čokoládového kouzla nabízí vizuálně podmanivý svět, který dokonale vystihuje kouzlo štědrovečerního večera.
První svátek vánoční, čtvrtek 25. prosince, se bude ve 20:30 hodin. nést ve znamení absolutní klasiky a „komedie století“ S tebou mě baví svět, po které ve 22:25 hodin naváže oblíbená česká komedie Po čem muži touží.
Druhý svátek vánoční, pátek 26. prosince, přinese také ve 20:30 hodin. bláznivou zábavu s kultovní komedií Slunce, seno a pár facek, kterou ve 22:40 hodin doplní svou zasněženou atmosférou česká komedie Špindl.
Čtvrteční sváteční den divákům zpříjemní další populární pohádky "Rozprávková cesta koníka Hrbáčika" (Pohádková cesta koníka Hrbáčka) (13:15 hod.) či Peklo s princeznou (15:15 hod.), v pátek se mohou těšit na návrat nezapomenutelné slovenské klasiky Pacho, hybský zbojník (17:10 hodin).
Vánoční programovou nabídku osvěží také atraktivní filmové premiéry. Diváci se mohou těšit na velkolepé fantasy dobrodružství "Posledný bohatier 3: Posol temnôt" (Poslední bohatýr 3: Posel temnot) (sobota 27. prosince ve 20:30 hod.), které uzavírá úspěšnou sérii plnou humoru, magie a dobrodružství.
Fanouškům akce nabídne Markíza adrenalinový thriller Chladná pomsta (sobota 27. prosince ve 22:35 hod.) o otci odhodlaném získat spravedlnost bez jediné vyslovené věty.
I mimo sváteční dny se diváci mohou těšit na filmové klasiky jako Slunce, seno, jahody (pátek 19. prosince ve 20:30 hod.), "Posledné Vianoce" (Poslední Vánoce) (pátek 20. prosince ve 20:30 hod.), Slunce, seno, seno, erotika (pondělí 29. prosince 2025 ve 20:30 hod.) nebo Špindl 2 (pondělí 29. prosince ve 22:20 hod.).
Romantické Vánoce na Doma
Televize Doma i letos přinese svým divákům řadu premiér romanticky laděných rodinných filmů s vánočním nádechem, které se každoročně těší mimořádné divácké oblibě. Letos bude na Doma předvánoční nálada opět vládnout již od 1. prosince, vánoční romantické filmy jsou totiž v programové nabídce každý jeden večer v týdnu.
Chybět nebudou ani oblíbené klasiky jako Na Vánoce nepečeme (pondělí 22. prosince ve 14:25 hod.), Poslední Vánoce (úterý 23. prosince v 18:10 hod.) nebo Láska nebeská (pátek 26. prosince v 20:30 hod.).
Štědrý večer, středa 24. prosince, se na TV Doma bude nést ve znamení skvělé zábavy díky dvojité dávce oblíbeného hudebně-zábavného pořadu Chart Show (18:30 hod.) s moderátorkou Adelou Vinczeovou. Nabídneme žebříčky největších vánočních a následně i italských hitů.
Sváteční večer bude ve 22:25 hodin pokračovat záznamem jedinečného koncertu nezapomenutelného maestra Karla Gotta z pražské O2 arény.
Vánoce na pana na TV Dajto
Televize Dajto nabídne i během vánočního a novoročního období výběr těch nejlepších akčních a dobrodružných filmů v hlavních rolích s největšími hvězdami žánru. A že tyto Vánoce budou skutečně na pána, potvrdí kompletní trilogie kultovních dobrodružných filmů Pán prstenů: Společenství prstenu (pátek 19. prosince ve 20:30 hod.), Pán prstenů: Dvě věže (úterý 23. prosince ve 20:30 hod.) a Pán prstenů: Návrat krále (sobota 27.12 ve 20:30 hod.).
Na Štědrý večer, ve středu 24. prosince, přinese TV Dajto pořádnou dávku akce - od 20:30 hodin čeká diváky legendární dvojice kultovních filmů Smrtonosná zbraň a Smrtonosná zbraň 2. Nestárnoucí kombinace napětí, humoru a ikonické dvojice Mel Gibson a Danny Glover zpříjemní sváteční večer všem, kteří si během Vánoc rádi dopřejí i dynamičtější program.
Na stopě zločinu s Markíza KRIMI
Televize Markíza KRIMI bude během svých čtvrtých Vánoc od rána do večera standardně servírovat oblíbené kriminální a detektivní seriály jako Bez stopy, NCIS - Námořní vyšetřovací úřad, Specialisté či Blanca. Fanoušci oblíbeného krimiseriálu Policie Chicago se o víkendových podvečerech mohou těšit na premiérovou 5. sérii.
Během večerů od pondělí 22. do čtvrtka 25. prosince diváky ve 20:50 hodin potěší vánoční speciály oblíbeného detektivního seriálu Vraždy v ráji, včetně zbrusu nového příběhu Vraždy v ráji: Návrat domů - Vánoční případ.
Vánoce s legendami na Markíza KLASIK
Druhé Vánoce stanice Markíza KLASIK přinesou nezapomenutelnou dávku nostalgie, dobrodružství a sváteční atmosféry pro celou rodinu. Na diváky čekají nadčasové příběhy, které si získaly srdce milionů diváků.
zdroj: Markíza