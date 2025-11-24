Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 24. listopadu 2025, svátek má Emílie

SkyShowtime s hollywoodskými trháky a novými seriály

DNES! | redakce | tisk | názory

SkyShowtime zakončuje rok ve velkém stylu, na sváteční období exkluzivně přináší některé z nejdiskutovanějších filmových trháků roku a zároveň chystá příval zbrusu nových seriálů i návraty oblíbených titulů, které se už brzy objeví v nabídce a to na všech svých více než 20 evropských trzích.

Mezi hollywoodskými hity, které budou brzy k dispozici ke streamování na této platformě, je například akční film Mission: Impossible - Poslední zúčtování, který bude k dispozici již 17. prosince, dechberoucí epické dobrodružství Jak vycvičit draka, nově v hrané podobě, od 12. ledna, oblíbený rodinný hit Šmoulové ve filmu od 26. února a akční komedie Bláznivá střela s Liamem Neesonem a Pamelou Anderson v hlavních rolích od 14. ledna.

Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

SkyShowtime bude také exkluzivním domovem nejnovějšího projektu na Oscara nominovaného Taylora Sheridana, spin-offu slavného seriálu Yellowstone s názvem Y: Marshals (Marshals: Příběh z Yellowstonu), který sleduje Kayceho Duttona (Luke Grimes), jenž se přidává k elitní jednotce amerických federálních policistů. Tento nový seriál se připojí k již dříve oznámeným a netrpělivě očekávaným Sheridanovým titulům jako Dutton Ranch (pracovní název) s Kelly Reilly a Colem Hauserem hrající Beth Dutton a Ripa Wheelera, po boku Eda Harrise a na Oscara pětkrát nominované Annette Bening, a The Madison s držitelkou Zlatého glóbu® Michelle Pfeiffer a Kurtem Russellem.

S napětím očekávané nové řady oblíbených seriálů se vrátí s hvězdným obsazením oceněných hereckých talentů. Držitel Zlatého glóbu Michael C. Hall se vrací v druhé řadě seriálu Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení), držitelky Oscara Zoe Saldana a Nicole Kidman se sejdou ve třetí řadě špionážního thrilleru Lioness a Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se znovu objeví v hlavních rolích druhé řady seriálu z prostředí světového organizovaného zločinu Země gangů od Guye Ritchieho. Na Oscara nominovaní Michael Fassbender a Jeffrey Wright se spolu s Jodie Turner-Smith a držitelem Zlatého glóbu, Richardem Gerem, představí v hlavních rolích druhé řady špionážního thrilleru The Agency: Central Intelligence. Na Oscara nominovaný Sylvester Stallone se znovu ujímá role Dwighta „Generála“ Manfrediho v netrpělivě očekávané čtvrté řadě seriálu Tulsa King.

Ella Purnell se opět vrací jako smrtící introvertka Rhiannon Lewis v druhé řadě temně komediálního thrilleru Sweetpea. A psychologický horor a zároveň drama o dospívání Yellowjackets se dočká již čtvrté řady. Fanoušci se také mohou těšit na návrat vesmírné lodi U.S.S. Enterprise ve čtvrté řadě seriálu Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy) a také na zbrusu nový seriál Star Trek: Starfleet Academy (Star Trek: Akademie Hvězdné flotily), s Oscarovou vítězkou Holly Hunter a na Oscara nominovaným Paulem Giamattim, v němž se divákům představí nová skupina kadetů.

Nepropásněte ani jedinečnou nabídku zcela nových exkluzivních seriálů na SkyShowtime, včetně dramedie o střetu kultur All In a velkolepého seriálového dramatu Amadeus, v hlavní roli s držitelem ceny BAFTA® a na cenu Emmy® nominovaným Willem Sharpem a na ceny BAFTA a Zlatý glóbus nominovaným Paulem Bettanym. Diváci se mohou také těšit na poutavé špionážní thrillery PONIES, v hlavní roli s Emilií Clarke a Haley Lu Richardson a The Copenhagen Test, v hlavní roli se Simu Liuem, které se již brzy dočkají premiéry na Skyshowtime.

Nadcházející seriály slibují pestrou nabídku a silné příběhy, například dramatický snímek The Death of Bunny Munro s na ceny BAFTA a Emmy nominovaným Mattem Smithem, napínavé krimi Under Salt Marsh s hvězdou Yellowstonu Kelly Reilly a mysteriózní komediální seriál The ‘Burbs, ve kterém se hlavní role i funkce výkonné producentky ujala Keke Palmer. Na své si přijdou i fanoušci, kteří chtějí znovu objevit známé hity, a to u drsného italského mafiánského prequelu Gomorrah - The Origins.

Ke stále se rozšiřující nabídce původních titulů SkyShowtime Originals se připojuje i šestidílné intimní švédské drama The Trio natočené podle poutavého bestselleru Joanny Hedman, napínavý španělský osmidílný thriller The Tribute od tvůrčího týmu, který stojí za letošním hitem Odstíny svědomí, a zcela nový polský původní seriál Pionek (pracovní název), což je pokračování oceňovaného seriálu Śleboda.

zdroj: SkyShowtime

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 OKTOPUS 2 (12/12)
21:15 Reportéři ČT
kanál CT2 20:00 Velký blondýn s černou botou
21:35 Železná lady
23:20 Alžběta a Margaret, královské sestry (2/2)
kanál NOVA 20:20 Kriminálka Anděl VII (14)
21:40 Specialisté (114)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Padesátka
22:25 Bez lítosti (5)
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Superpolicajti z Miami
22:20 Stopy zločinu (3)
23:40 Taxi 4
kanál BARRANDOV 20:05 Babicovy hospody
20:50 Vít Olmer: Den s Josefem Klímou
21:35 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Pod krásnou hviezdou
22:20 Bezpečné Slovensko
22:40 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Šťastný domov
21:50 Farma XVII.
23:05 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (30/30)
22:25 Nájemník
00:10 Klaun (31)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook