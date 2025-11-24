SkyShowtime s hollywoodskými trháky a novými seriály

SkyShowtime s hollywoodskými trháky a novými seriályDNES! | redakce | tisk | názory
SkyShowtime zakončuje rok ve velkém stylu, na sváteční období exkluzivně přináší některé z nejdiskutovanějších filmových trháků roku a zároveň chystá příval zbrusu nových seriálů i návraty oblíbených titulů, které se už brzy objeví v nabídce a to na všech svých více než 20 evropských trzích.
Mezi hollywoodskými hity, které budou brzy k dispozici ke streamování na této platformě, je například akční film Mission: Impossible - Poslední zúčtování, který bude k dispozici již 17. prosince, dechberoucí epické dobrodružství Jak vycvičit draka, nově v hrané podobě, od 12. ledna, oblíbený rodinný hit Šmoulové ve filmu od 26. února a akční komedie Bláznivá střela s Liamem Neesonem a Pamelou Anderson v hlavních rolích od 14. ledna.
SkyShowtime bude také exkluzivním domovem nejnovějšího projektu na Oscara nominovaného Taylora Sheridana, spin-offu slavného seriálu Yellowstone s názvem Y: Marshals (Marshals: Příběh z Yellowstonu), který sleduje Kayceho Duttona (Luke Grimes), jenž se přidává k elitní jednotce amerických federálních policistů. Tento nový seriál se připojí k již dříve oznámeným a netrpělivě očekávaným Sheridanovým titulům jako Dutton Ranch (pracovní název) s Kelly Reilly a Colem Hauserem hrající Beth Dutton a Ripa Wheelera, po boku Eda Harrise a na Oscara pětkrát nominované Annette Bening, a The Madison s držitelkou Zlatého glóbu® Michelle Pfeiffer a Kurtem Russellem.
S napětím očekávané nové řady oblíbených seriálů se vrátí s hvězdným obsazením oceněných hereckých talentů. Držitel Zlatého glóbu Michael C. Hall se vrací v druhé řadě seriálu Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení), držitelky Oscara Zoe Saldana a Nicole Kidman se sejdou ve třetí řadě špionážního thrilleru Lioness a Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se znovu objeví v hlavních rolích druhé řady seriálu z prostředí světového organizovaného zločinu Země gangů od Guye Ritchieho. Na Oscara nominovaní Michael Fassbender a Jeffrey Wright se spolu s Jodie Turner-Smith a držitelem Zlatého glóbu, Richardem Gerem, představí v hlavních rolích druhé řady špionážního thrilleru The Agency: Central Intelligence. Na Oscara nominovaný Sylvester Stallone se znovu ujímá role Dwighta „Generála“ Manfrediho v netrpělivě očekávané čtvrté řadě seriálu Tulsa King.
Ella Purnell se opět vrací jako smrtící introvertka Rhiannon Lewis v druhé řadě temně komediálního thrilleru Sweetpea. A psychologický horor a zároveň drama o dospívání Yellowjackets se dočká již čtvrté řady. Fanoušci se také mohou těšit na návrat vesmírné lodi U.S.S. Enterprise ve čtvrté řadě seriálu Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy) a také na zbrusu nový seriál Star Trek: Starfleet Academy (Star Trek: Akademie Hvězdné flotily), s Oscarovou vítězkou Holly Hunter a na Oscara nominovaným Paulem Giamattim, v němž se divákům představí nová skupina kadetů.
Nepropásněte ani jedinečnou nabídku zcela nových exkluzivních seriálů na SkyShowtime, včetně dramedie o střetu kultur All In a velkolepého seriálového dramatu Amadeus, v hlavní roli s držitelem ceny BAFTA® a na cenu Emmy® nominovaným Willem Sharpem a na ceny BAFTA a Zlatý glóbus nominovaným Paulem Bettanym. Diváci se mohou také těšit na poutavé špionážní thrillery PONIES, v hlavní roli s Emilií Clarke a Haley Lu Richardson a The Copenhagen Test, v hlavní roli se Simu Liuem, které se již brzy dočkají premiéry na Skyshowtime.
Nadcházející seriály slibují pestrou nabídku a silné příběhy, například dramatický snímek The Death of Bunny Munro s na ceny BAFTA a Emmy nominovaným Mattem Smithem, napínavé krimi Under Salt Marsh s hvězdou Yellowstonu Kelly Reilly a mysteriózní komediální seriál The ‘Burbs, ve kterém se hlavní role i funkce výkonné producentky ujala Keke Palmer. Na své si přijdou i fanoušci, kteří chtějí znovu objevit známé hity, a to u drsného italského mafiánského prequelu Gomorrah - The Origins.
Ke stále se rozšiřující nabídce původních titulů SkyShowtime Originals se připojuje i šestidílné intimní švédské drama The Trio natočené podle poutavého bestselleru Joanny Hedman, napínavý španělský osmidílný thriller The Tribute od tvůrčího týmu, který stojí za letošním hitem Odstíny svědomí, a zcela nový polský původní seriál Pionek (pracovní název), což je pokračování oceňovaného seriálu Śleboda.
zdroj: SkyShowtime