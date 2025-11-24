Quantcast
TV JOJ uvede nový rodinný seriál Osud

Televize JOJ uvede koncem ledna nový dramatický seriál s názvem Osud z pera scenáristické dvojce, zkušené Danice Hřičové a jejího syna Adama Haláka.

Karty Osudu jsou rozdány a diváci budou sledovat příběh zámožné rodiny Královičovců, která vybudovala své jméno na rodinném lihovaru, ale za zdmi luxusu řeší vlastní slabosti, tajemství a rozhodnutí, za která se platí vysoká cena.

Seriál Osud (foto: Stanislava Topoľská, TV JOJ)
▲ Seriál Osud (foto: Stanislava Topoľská, TV JOJ)

Nový seriál se stane nosným titulem jarní vysílací sezóny 2026 v hlavním vysílacím čase a plynule naváže na úspěch oblíbeného seriálu Ranč. Namísto venkovské idylky přinese pohled do světa bohaté rodiny, která navenek působí sebevědomě a neotřesitelně, ale uvnitř zápasí s napjatými vztahy, touhou po moci a tlakem na udržení jména. Každý člen klanu Královičovců si nese svůj díl viny, vlastní „hříchy“ a rozhodnutí, která ho doběhla - a právě ty budou určovat, jak je osud zamíchá kartami.

Dramatický seriál Osud bude mít celkem 42 epizod.

V hlavních rolích se představí Jozef Vajda, Vladimír Černý, Henrieta Kecerová, Kristína Turjanová, Viktória Petrášová, Veronika Mészárosová, Emily Bédi Drobňáková, Jana Kvantiková, Noël Czuczor, Dávid Uzsák, Ladislav Bédi, Juraj Ďurdiak, Milo Kráľ, Róbert Sipos, Kristína Madarová, Ľudmila Swanová, Alexander Bárta, Jakub Kuka, Roman Poláčik a další.

