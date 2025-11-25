Nova Cinema uvede film Gran Turismo

Nova Cinema uvede film Gran TurismoDNES! | redakce | tisk | názory
V neděli 30. listopadu ve 20 hod uvede Nova Cinema v premiéře drama Gran Turismo. Snímek propojuje svět videoher a reálného automobilového závodění v příběhu založeném na skutečných událostech.
Režie se ujal Neill Blomkamp a film sleduje životní cestu Janna Mardenborougha, mladého britského hráče virtuálních závodů, který se díky svému talentu dostane do programu Nissan GT Academy a následně se stává profesionálním automobilovým závodníkem.
Tvůrci vsadili mimo jiné na maximálně realistické závodní scény a skutečné vozy. Natáčení probíhalo v Maďarsku na konci roku 2022, kde štáb využil speciální techniku a kamerové systémy přímo v kokpitech aut, aby divák získal autentický pocit z jízdy. Na scénáři se podílel i sám Jann Mardenborough, který byl konzultantem a dohlížel na věrohodnost děje. Měl dva zásadní požadavky: aby ho ve filmu ztvárnil herec jemu fyzicky podobný, a aby postava nesla jeho skutečné jméno.
Blomkamp se snažil udržet rovnováhu mezi dramatizací příběhu a věrným zobrazením reálných událostí. Světová premiéra se uskutečnila 30. července 2023 na okruhu Spa-Francorchamps v Belgii při příležitosti závodu Formule 1, do amerických kin film vstoupil 25. srpna. V celosvětových pokladnách vydělal přibližně 122 milionů dolarů při rozpočtu 60 milionů dolarů.
Ve filmu zaujmou herecké výkony Archieho Madekweho jako Janna, Davida Harboura v roli jeho trenéra Jacka Saltera a Orlanda Blooma coby marketéra Dannyho Moora. Zajímavostí je, že Jann Mardenborough se sám objevil v některých kaskadérských scénách jako dublér své vlastní postavy.
Další zajímavosti:
• Jann Mardenborough se na tvorbě scénáře podílel už od raných verzí a dohlížel zejména na zachování autentických detailů.
• V několika scénách byly využity vizuální prvky hry Gran Turismo, například čáry znázorňující ideální stopu nebo grafické přepisy závodních pozic.
zdroj: Nova