HBO chystá čtvrtou řadu seriálu Bílý Lotos
V rámci produkce HBO Original se připravuje čtvrtá řada seriálu Bílý Lotos režiséra Mikea Whitea držitele ceny Emmy®. Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) oznámila další herce, kteří byli do této řady obsazeni.
Ve čtvrté řadě Bílý Lotos se objeví také Helena Bonham Carter, Marissa Long a Chris Messina.
Seriál se bude natáčet ve Francii a zaměří se na novou skupinu hostů a zaměstnanců hotelu White Lotus v průběhu jednoho týdne.
Mezi již dříve oznámené herecké obsazení patří Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig a AJ Michalka.
Tvůrcem, scenáristou a režisérem je Mike White; producenty jsou Mike White, David Bernad a Mark Kamine.
Obsazení čtvrté řady:
Helena Bonham Carter (The Crown, Harry Potter) je zastupována Nicolou Van Gelder z agentury Conway Van Gelder Grant.
Marissa Long je zastupována agenturami Canopy Media Partners, Next Model Management a Yorn Levine Barnes Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich, Goodell & Gellman.
Chris Messina (Juror #2, Air) je zastupován agenturami Entertainment 360, CAA a kanceláří Sloane, Offer, Weber and Dern, LLP.
zdroj: WBD