Neděle, 1. února 2026

HBO chystá čtvrtou řadu seriálu Bílý Lotos

V rámci produkce HBO Original se připravuje čtvrtá řada seriálu Bílý Lotos režiséra Mikea Whitea držitele ceny Emmy®. Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) oznámila další herce, kteří byli do této řady obsazeni.

Ve čtvrté řadě Bílý Lotos se objeví také Helena Bonham Carter, Marissa Long a Chris Messina.

Seriál se bude natáčet ve Francii a zaměří se na novou skupinu hostů a zaměstnanců hotelu White Lotus v průběhu jednoho týdne.

Mezi již dříve oznámené herecké obsazení patří Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig a AJ Michalka.

Tvůrcem, scenáristou a režisérem je Mike White; producenty jsou Mike White, David Bernad a Mark Kamine.

Obsazení čtvrté řady:
Helena Bonham Carter (The Crown, Harry Potter) je zastupována Nicolou Van Gelder z agentury Conway Van Gelder Grant.
Marissa Long je zastupována agenturami Canopy Media Partners, Next Model Management a Yorn Levine Barnes Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich, Goodell & Gellman.
Chris Messina (Juror #2, Air) je zastupován agenturami Entertainment 360, CAA a kanceláří Sloane, Offer, Weber and Dern, LLP.

zdroj: WBD

Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2
Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ
