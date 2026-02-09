Show Jana Krause nově na prima+ dřív než v televizi

Show Jana Krause nově na prima+ dřív než v televiziDNES! | redakce | tisk | názory
Oblíbená Show Jana Krause se přesouvá na prima+, kde si ji platící uživatelé mohou užít už od neděle 8. února, tedy celé tři dny před televizním vysíláním.
Streamovací platforma prima+ přináší další novinku pro své předplatitele - oblíbená Show Jana Krause je zde nově dostupná s třídenním předstihem oproti televiznímu vysílání. Diváci ji tak mohou sledovat už v neděli, zatímco na obrazovkách TV Prima se objeví až o několik dní později, tradičně ve středu ve 21.40 hodin. Poprvé se pořad na prima+ objevil v neděli 8. února.
Hosté prvního předpremiérového dílu jsou:
* Jiří Šlégr, zlatý olympionik z Nagana 1998 a generální manažer české hokejové reprezentace, usedne jako první. Jan Kraus jej představí v minulém čase, což Jiřího mírně zamrzí. Společně pak proberou olympijskou přípravu, rizika zranění, disciplínu hráčů i atmosféru olympijské vesničky. „
Rodina tam být nemůže. Sportovci jedou za svým cílem, ne na dovolenou,“ dodává Šlégr.
* Iveta Fabešová, nekorunovaná královna českých cukrářek, autorka kuchařek a podnikatelka, představí své dezerty z cukrárny ve Werichově vile a prozradí, proč má k místu i k cukrařině takový respekt. Diskutují i o kurzech pečení pro amatéry, které inspirují i profesionály. Nakonec společně naplánují dort, který budete moci sledovat přímo v pořadu.
* Petr Freimann, terapeut a hlavní tvář kampaně Suchej únor, usedne na závěr. Hovoří o výzvách a účincích života bez alkoholu, o rozdílech mezi generacemi a o zkušenostech s osmnáctým ročníkem kampaně. „
U mladých klesá počet závislých na alkoholu, ale i sexuální aktivita. Střední a starší generace stále hodně pijí. Jsme stále v top trojce Evropy,“ vysvětluje. Přiznává ale, že s alkoholem má osobní kontrolu - něco, co podle něj většina lidí bohužel nemá.
zdroj: FTV Prima