Pondělí, 9. února 2026, svátek má Apolena

Show Jana Krause nově na prima+ dřív než v televizi

Oblíbená Show Jana Krause se přesouvá na prima+, kde si ji platící uživatelé mohou užít už od neděle 8. února, tedy celé tři dny před televizním vysíláním.

Streamovací platforma prima+ přináší další novinku pro své předplatitele - oblíbená Show Jana Krause je zde nově dostupná s třídenním předstihem oproti televiznímu vysílání. Diváci ji tak mohou sledovat už v neděli, zatímco na obrazovkách TV Prima se objeví až o několik dní později, tradičně ve středu ve 21.40 hodin. Poprvé se pořad na prima+ objevil v neděli 8. února.

Moderátor Jan Kraus (foto: Lukáš Neasi, FTV Prima)
▲ Moderátor Jan Kraus (foto: Lukáš Neasi, FTV Prima)

Hosté prvního předpremiérového dílu jsou:

* Jiří Šlégr, zlatý olympionik z Nagana 1998 a generální manažer české hokejové reprezentace, usedne jako první. Jan Kraus jej představí v minulém čase, což Jiřího mírně zamrzí. Společně pak proberou olympijskou přípravu, rizika zranění, disciplínu hráčů i atmosféru olympijské vesničky. „Rodina tam být nemůže. Sportovci jedou za svým cílem, ne na dovolenou,“ dodává Šlégr.
* Iveta Fabešová, nekorunovaná královna českých cukrářek, autorka kuchařek a podnikatelka, představí své dezerty z cukrárny ve Werichově vile a prozradí, proč má k místu i k cukrařině takový respekt. Diskutují i o kurzech pečení pro amatéry, které inspirují i profesionály. Nakonec společně naplánují dort, který budete moci sledovat přímo v pořadu.
* Petr Freimann, terapeut a hlavní tvář kampaně Suchej únor, usedne na závěr. Hovoří o výzvách a účincích života bez alkoholu, o rozdílech mezi generacemi a o zkušenostech s osmnáctým ročníkem kampaně. „U mladých klesá počet závislých na alkoholu, ale i sexuální aktivita. Střední a starší generace stále hodně pijí. Jsme stále v top trojce Evropy,“ vysvětluje. Přiznává ale, že s alkoholem má osobní kontrolu - něco, co podle něj většina lidí bohužel nemá.

zdroj: FTV Prima

názory čtenářů




