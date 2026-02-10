Quantcast
Úterý, 10. února 2026

Hisense a O2 nabídnou zákazníkům Oneplay slevu na chytré televize

Společnost Hisense ve spolupráci s O2 přináší zákazníkům služby Oneplay možnost pořídit si vybrané chytré televize se slevou 1 500 Kč. Zejména pro sportovní fanoušky je to jedinečná příležitost vybavit si domácnost druhou obrazovkou a předejít tak rodinným „hádkám o ovladač“.

Letošní rok přináší sportovním fanouškům bohatou porci zábavy a okamžiků, kdy budou Češi společně fandit našim reprezentantům i svému oblíbenému klubu. Nyní přichází unikátní příležitost, jak vylepšit divácký zážitek ze sportovních přenosů díky vysoce kvalitním technologiím televizí Hisense. A doplnit domácnost o další obrazovku, která umožní sledovat více obsahů současně.

Sleva na chytré televize Hisense (foto: Hisense)
▲ Sleva na chytré televize Hisense (foto: Hisense)

Společnosti Hisense a O2 spojují síly v marketingové akci pro diváky Oneplay. Díky aktuální nabídce O2 si mohou lidé pořídit do domácnosti chytré televize Hisense se slevou 1500 Kč, tedy za měsíční splátku 224 Kč*.

Akce se vztahuje na televizory Hisense s uhlopříčkou 65 palců, které kombinují vysoké 4K rozlišení, pokročilé zobrazovací technologie a inteligentní software. MiniLED televize disponují lokálním stmíváním, hlubokým prostorovým zvukem a funkcemi umělé inteligence.

Unikátní fanouškovské zážitky s Hisense
Načasování akce odpovídá nabité sportovní sezóně. Jejím vrcholem bude fotbalové mistrovství světa FIFA, jehož je značka Hisense tradičně hrdým sponzorem. Cílem Hisense je spojovat sportovní fanoušky po celém světě a přinášet jim radost i intenzivní divácké zážitky díky nejmodernějším technologiím.

Každý zákazník, který si nově v období od 9. února do 15. března aktivuje Oneplay u O2 ve variantě Komfort, Extra Zábava, Extra Sport nebo Maximum, získá slevové poukazy. Vouchery se zákazníkům objeví v aplikaci Moje O2 do 48 hodin od zřízení služby, jejich platnost je pak do 15. dubna 2026 a zákazník je nemůže kombinovat s jinými slevami.

Akce se netýká pouze nových uživatelů. Slevy získají i stávající zákazníci Oneplay od O2, včetně těch, kteří využívají Oneplay k Internetu a službu si aktivovali ještě před 9. únorem. I jim se automaticky zobrazí tři slevové poukazy v aplikaci Moje O2.

Vouchery od O2 mohou lidé využít také na další hardware vhodný pro sledování Oneplay, například na Oneplay Box, nejnovější model set-top boxu s 4K rozlišením, nebo na vybrané tablety.

*Měsíční splátka je platná s akontací 1000 Kč.

zdroj: Hisense

