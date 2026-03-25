JOE Media splnila první rozvojové kritérium DAB

Společnost JOE Media s.r.o., provozovatel COLOR DAB multiplexu, splnila první rozvojové kritérium pro regionální sítě. Konstatoval to Český telekomunikační úřad (ČTÚ).
Držitelé přídělů pro regionální sítě museli ve lhůtě do 24 měsíců od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu zajistit pokrytí alespoň pro 40 procent obyvatel České republiky.
Všichni operátoři regionálních sítí s předstihem splnili toto první rozvojové kritérium, některé regionální sítě mají již splněno s více než dvouletým předstihem i druhé rozvojové kritérium, tedy zajištění pokrytí alespoň pro 70 % obyvatel České republiky.
JOE Media první rozvojové kritérium splnila zahájením vysílače Klínovec - Lanovka 2 (blok 6A), která patří kmitočtovému přídělu Regionální DAB sítě R27.