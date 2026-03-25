Středa, 25. března 2026, svátek má Marián

Dubnový Minimax patří Bingovi

Velikonoce přicházejí a Minimax si pro své nejmenší diváky připravil pestrou nabídku speciálních pořadů a novinek. Hlavní hvězdou je roztomilý králíček Bing, kterého děti mohou sledovat ve všech dílech první až třetí série.

Kromě toho se v dubnu na televizních obrazovkách objeví i druhá série oblíbeného seriálu Psík jménem Pat, která slibuje další dobrodružství a spoustu zábavy pro vaše ratolesti.

▲ Králíček Bing na Minimaxu (foto: Minimax/AMC Central Europe)

Dětské publikum se v dubnu dočká všech 78 epizod seriálu Bing, jehož hlavní postavou je roztomilá umíněná postavička králíčka jménem Bing. Malý zvířecí hrdina, kterému jsou tři roky, má svůj vlastní obdivuhodný styl a velký smysl pro humor. V každém díle se musí vypořádat s výzvami, kterým čelí i každé školkové dítě. Od radosti z nového každodenního objevování až po zklamání, když věci nejdou přesně podle plánu. Jeho příhody jsou pro malé diváky velmi poučné.

V každé epizodě seriálu Bing najdou předškoláci i jejich rodiče situace, které jsou jim velmi povědomé. Bing se potýká s oblékáním, jezením přesnídávky nebo s procházkami v parku. Dále učí děti správné hygieně, jak na zdravou noční rutinu, co dělat, aby se nebály tmy a předává mnoho dalších užitečných rad. Rodičům zase ukazuje, jak si interaktivně a zábavně hrát s jejich ratolestmi. Právě proto králíčka všichni milují a rádi sledují všechny jeho dobrodružství.

Inspirací pro seriál jsou metody Montessori. Každá epizoda byla vyvíjena ve spolupráci s odborníky na vzdělávání a rozvoj dítěte, aby příběhy podporovaly zdravý vývoj a pomáhaly dětem rozvíjet jejich emocionální, jazykové a logické dovednosti.

Příhody Binga jsou díky své živosti a bezprostřednosti strhující a originální, a tak se určitě stanou oblíbeným pořadem všech dětí. Pořad můžete sledovat každý den od 3. dubna v 18:45 na televizní stanici Minimax.

Sledujte dobrodružství psíka Pata a jeho paničky
Druhá série dětského seriálu Psík jménem Pat přináší na televizní obrazovky 63 nových epizod plných dobrodružství. Pat je malý, na první pohled obyčejný pejsek a především přítel, o kterém od mala sníte. Se svým velkým čenichem nevypadá zas tak hezky, ale je oddaný a statečný. Pat by udělal cokoli, aby zachránil svoji paničku Lolu pokaždé, kdy je v potížích. A tak překonává nemožné, díky svým improvizovaným plánům a jeho psí genialitě. Patovy výpravy bývají často nebezpečné a plné překvapení, ale nikdy nechybí humor.

Seriál však není jen o zábavě. Děti si z něj mohou odnést i řadu důležitých hodnot a dovedností. Učí se například, jak si poradit v nečekaných situacích a nebát se improvizovat. Díky Patově oddanosti si děti přirozeně osvojují význam přátelství, pomoci druhým a zodpovědnosti. Každý díl tak nenápadně podporuje empatii, spolupráci i víru ve vlastní schopnosti.

Na novou sérii se můžete těšit už 16. dubna v 6:25 na Minimaxu.

Velikonoční program na Minimaxu
Velikonoce jsou ideálním časem pro společné chvíle, a právě Minimax přináší program, který zabaví malé diváky a zároveň vytvoří prostor pro rodinnou pohodu. Barevné příběhy, jarní atmosféra a hravá dobrodružství pomáhají dětem naladit se na sváteční náladu, zatímco rodiče ocení bezpečný a naučný obsah.

Na velikonoční svátky si Minimax připravil řadu speciálních dílů oblíbených dětských pořadů. V neděli 5. dubna odvysílá dva díly s malým opičákem Georgem - Zvědavý George: Přesný čas a Zvědavý George: Králičí honička. V pondělí 6. dubna pak pokračují další dva díly - Zvědavý George: Květinová opice a Zvědavý George: Honba za velkým zlatým vejcem. Děti se mohou těšit také na velikonoční speciál seriálu Psík jménem Pat - Velikonoční vajíčka a na pořad Poznáváme přírodu - Spring Bunnies.

Ať už venku hledáte vajíčka, koledujete nebo si užíváte klid doma, Minimax přináší ideální doplněk sváteční atmosféry. Velikonoce plné smíchu, dobrodružství a pohádek, které spojují celou rodinu.

zdroj: AMC

Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Konec hudebních kanálů Thats TV
Skylink a Telekom Srbija testují společný simulcrypt
TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Dagmar Peckové
21:35 Po strništi bos
kanál CT2 22:35 Zprávy v českém znakovém jazyce
22:50 Tajné zbraně 2. světové války
23:40 Královny starověkého Egypta
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (4)
22:05 Survivor Česko & Slovensko V (14)
23:25 Kriminálka Vegas II (2)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (90)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (5)
21:25 Lajna 2 (1,2)
22:30 Dobrodruh
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy vo Valbonne
22:00 Ako môj syn
23:40 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Geniálne rastliny (2/2)
21:05 Nečakané tragédie
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože V.
22:00 Utajený šéf II.
23:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Klapzubova jedenáctka (5)
20:55 Klapzubova jedenáctka (6)
21:30 Vezmeš si mě?

