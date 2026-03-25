Dubnový Minimax patří Bingovi

Velikonoce přicházejí a Minimax si pro své nejmenší diváky připravil pestrou nabídku speciálních pořadů a novinek. Hlavní hvězdou je roztomilý králíček Bing, kterého děti mohou sledovat ve všech dílech první až třetí série.
Kromě toho se v dubnu na televizních obrazovkách objeví i druhá série oblíbeného seriálu Psík jménem Pat, která slibuje další dobrodružství a spoustu zábavy pro vaše ratolesti.
Malý roztomilý králíček Bing
Dětské publikum se v dubnu dočká všech 78 epizod seriálu Bing, jehož hlavní postavou je roztomilá umíněná postavička králíčka jménem Bing. Malý zvířecí hrdina, kterému jsou tři roky, má svůj vlastní obdivuhodný styl a velký smysl pro humor. V každém díle se musí vypořádat s výzvami, kterým čelí i každé školkové dítě. Od radosti z nového každodenního objevování až po zklamání, když věci nejdou přesně podle plánu. Jeho příhody jsou pro malé diváky velmi poučné.
V každé epizodě seriálu Bing najdou předškoláci i jejich rodiče situace, které jsou jim velmi povědomé. Bing se potýká s oblékáním, jezením přesnídávky nebo s procházkami v parku. Dále učí děti správné hygieně, jak na zdravou noční rutinu, co dělat, aby se nebály tmy a předává mnoho dalších užitečných rad. Rodičům zase ukazuje, jak si interaktivně a zábavně hrát s jejich ratolestmi. Právě proto králíčka všichni milují a rádi sledují všechny jeho dobrodružství.
Inspirací pro seriál jsou metody Montessori. Každá epizoda byla vyvíjena ve spolupráci s odborníky na vzdělávání a rozvoj dítěte, aby příběhy podporovaly zdravý vývoj a pomáhaly dětem rozvíjet jejich emocionální, jazykové a logické dovednosti.
Příhody Binga jsou díky své živosti a bezprostřednosti strhující a originální, a tak se určitě stanou oblíbeným pořadem všech dětí. Pořad můžete sledovat každý den od 3. dubna v 18:45 na televizní stanici Minimax.
Sledujte dobrodružství psíka Pata a jeho paničky
Druhá série dětského seriálu Psík jménem Pat přináší na televizní obrazovky 63 nových epizod plných dobrodružství. Pat je malý, na první pohled obyčejný pejsek a především přítel, o kterém od mala sníte. Se svým velkým čenichem nevypadá zas tak hezky, ale je oddaný a statečný. Pat by udělal cokoli, aby zachránil svoji paničku Lolu pokaždé, kdy je v potížích. A tak překonává nemožné, díky svým improvizovaným plánům a jeho psí genialitě. Patovy výpravy bývají často nebezpečné a plné překvapení, ale nikdy nechybí humor.
Seriál však není jen o zábavě. Děti si z něj mohou odnést i řadu důležitých hodnot a dovedností. Učí se například, jak si poradit v nečekaných situacích a nebát se improvizovat. Díky Patově oddanosti si děti přirozeně osvojují význam přátelství, pomoci druhým a zodpovědnosti. Každý díl tak nenápadně podporuje empatii, spolupráci i víru ve vlastní schopnosti.
Na novou sérii se můžete těšit už 16. dubna v 6:25 na Minimaxu.
Velikonoční program na Minimaxu
Velikonoce jsou ideálním časem pro společné chvíle, a právě Minimax přináší program, který zabaví malé diváky a zároveň vytvoří prostor pro rodinnou pohodu. Barevné příběhy, jarní atmosféra a hravá dobrodružství pomáhají dětem naladit se na sváteční náladu, zatímco rodiče ocení bezpečný a naučný obsah.
Na velikonoční svátky si Minimax připravil řadu speciálních dílů oblíbených dětských pořadů. V neděli 5. dubna odvysílá dva díly s malým opičákem Georgem - Zvědavý George: Přesný čas a Zvědavý George: Králičí honička. V pondělí 6. dubna pak pokračují další dva díly - Zvědavý George: Květinová opice a Zvědavý George: Honba za velkým zlatým vejcem. Děti se mohou těšit také na velikonoční speciál seriálu Psík jménem Pat - Velikonoční vajíčka a na pořad Poznáváme přírodu - Spring Bunnies.
Ať už venku hledáte vajíčka, koledujete nebo si užíváte klid doma, Minimax přináší ideální doplněk sváteční atmosféry. Velikonoce plné smíchu, dobrodružství a pohádek, které spojují celou rodinu.
zdroj: AMC