ČT nabídne z MS v krasobruslení kompletní program
Dnes 25. března startuje mistrovství světa v krasobruslení, které se po 33 letech uskuteční v Praze. Česká televize nabídne divákům z prestižní sportovní akce s hvězdným obsazením kompletní program od slavnostního zahájení až po závěrečnou exhibici.
ČT bude z šampionátu vyrábět mezinárodní signál pro vysílatele ve více než 40 zemích světa.
Mistrovství světa v krasobruslení v Praze je mimořádnou událostí nejen pro fanoušky tohoto sportu, ale i pro Českou televizi. Naším cílem je nabídnout divákům maximálně komplexní a kvalitní servis, který odpovídá významu šampionátu. Věříme, že díky rozsahu vysílání i doprovodnému programu si tuto výjimečnou událost užije široké publikum,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
ČT odvysílá všechny čtyři závodní dny a osm soutěžních bloků. Šampionát pak vyvrcholí nedělní exhibicí. Vysílání doplní také přenosy z přestávek přímo z O2 areny, během nichž dostanou prostor krasobruslařské legendy i speciální obsah pro fanoušky. Součástí programu bude i nová verze pořadu To je krasobruslení, který divákům přiblíží pravidla, techniku i detaily jednotlivých prvků včetně často diskutovaného rozlišování skoků. V programu je i dvoudílný dokument Slavné piruety mapující historii krasobruslení. Jeho části budou zařazeny i do přestávkového vysílání.
Diváci se mohou těšit na kompletní tým krasobruslařských expertů České televize - Olga Žáková, Kateřina Kamberská, Karolina Procházková a René Novotný. Speciální roli bude mít také Eliška Březinová, která se na šampionátu symbolicky rozloučí se svou závodní kariérou. Ve studiu se budou střídat Petr Vichnar s Magdou Barákovou, která se zároveň zapojí i do komentování přenosů.
Česká televize bude ze šampionátu vyrábět mezinárodní signál pro vysílatele ve více než 40 zemích světa. Na základě souhlasu Mezinárodní bruslařské unie bude ČT přímo v O2 areně používán dron, který přiblíží fanouškům sportovní výkon z jiné perspektivy a umocní tak divácký zážitek.
Chceme divákům nabídnout nejen samotné závody, ale i hlubší vhled do krasobruslení jako takového. Připravili jsme řadu doprovodných formátů, které vysvětlí pravidla i technické aspekty a zároveň přiblíží atmosféru přímo z haly. Věříme, že právě kombinace špičkového sportu a kvalitního televizního zpracování vytvoří skvělý zážitek,“ řekl ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský.
Na komentátorském stanovišti nebude chybět Miroslav Langer, který patří k dlouhodobým hlasům spojeným s krasobruslením na ČT sport. „
Mistrovství světa je pro všechny krasobruslařské diváky velký svátek. Několik členů našeho týmu zažilo i předchozí světové šampionáty u nás, ale zhruba pro polovinu z nás to bude poprvé. A i proto chceme, aby bylo i na televizních obrazovkách skutečně výjimečné,“ dodal Miroslav Langer.
Mistrovství světa v krasobruslení startuje 25. března a diváci ho mohou sledovat v přímých přenosech na programech ČT sport, ČT2 a na digitální platformě ČT sport Plus.
zdroj: ČT