Středa, 25. března 2026, svátek má Marián

ČT nabídne z MS v krasobruslení kompletní program

Dnes 25. března startuje mistrovství světa v krasobruslení, které se po 33 letech uskuteční v Praze. Česká televize nabídne divákům z prestižní sportovní akce s hvězdným obsazením kompletní program od slavnostního zahájení až po závěrečnou exhibici.

ČT bude z šampionátu vyrábět mezinárodní signál pro vysílatele ve více než 40 zemích světa.

Mistrovství světa v krasobruslení v Praze je mimořádnou událostí nejen pro fanoušky tohoto sportu, ale i pro Českou televizi. Naším cílem je nabídnout divákům maximálně komplexní a kvalitní servis, který odpovídá významu šampionátu. Věříme, že díky rozsahu vysílání i doprovodnému programu si tuto výjimečnou událost užije široké publikum,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

ČT odvysílá všechny čtyři závodní dny a osm soutěžních bloků. Šampionát pak vyvrcholí nedělní exhibicí. Vysílání doplní také přenosy z přestávek přímo z O2 areny, během nichž dostanou prostor krasobruslařské legendy i speciální obsah pro fanoušky. Součástí programu bude i nová verze pořadu To je krasobruslení, který divákům přiblíží pravidla, techniku i detaily jednotlivých prvků včetně často diskutovaného rozlišování skoků. V programu je i dvoudílný dokument Slavné piruety mapující historii krasobruslení. Jeho části budou zařazeny i do přestávkového vysílání.

Diváci se mohou těšit na kompletní tým krasobruslařských expertů České televize - Olga Žáková, Kateřina Kamberská, Karolina Procházková a René Novotný. Speciální roli bude mít také Eliška Březinová, která se na šampionátu symbolicky rozloučí se svou závodní kariérou. Ve studiu se budou střídat Petr Vichnar s Magdou Barákovou, která se zároveň zapojí i do komentování přenosů.

Česká televize bude ze šampionátu vyrábět mezinárodní signál pro vysílatele ve více než 40 zemích světa. Na základě souhlasu Mezinárodní bruslařské unie bude ČT přímo v O2 areně používán dron, který přiblíží fanouškům sportovní výkon z jiné perspektivy a umocní tak divácký zážitek.

Chceme divákům nabídnout nejen samotné závody, ale i hlubší vhled do krasobruslení jako takového. Připravili jsme řadu doprovodných formátů, které vysvětlí pravidla i technické aspekty a zároveň přiblíží atmosféru přímo z haly. Věříme, že právě kombinace špičkového sportu a kvalitního televizního zpracování vytvoří skvělý zážitek,“ řekl ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský.

Na komentátorském stanovišti nebude chybět Miroslav Langer, který patří k dlouhodobým hlasům spojeným s krasobruslením na ČT sport. „Mistrovství světa je pro všechny krasobruslařské diváky velký svátek. Několik členů našeho týmu zažilo i předchozí světové šampionáty u nás, ale zhruba pro polovinu z nás to bude poprvé. A i proto chceme, aby bylo i na televizních obrazovkách skutečně výjimečné,“ dodal Miroslav Langer.

Mistrovství světa v krasobruslení startuje 25. března a diváci ho mohou sledovat v přímých přenosech na programech ČT sport, ČT2 a na digitální platformě ČT sport Plus.

zdroj: ČT

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Dagmar Peckové
21:35 Po strništi bos
kanál CT2 22:35 Zprávy v českém znakovém jazyce
22:50 Tajné zbraně 2. světové války
23:40 Královny starověkého Egypta
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (4)
22:05 Survivor Česko & Slovensko V (14)
23:25 Kriminálka Vegas II (2)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (90)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (5)
21:25 Lajna 2 (1,2)
22:30 Dobrodruh
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy vo Valbonne
22:00 Ako môj syn
23:40 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Geniálne rastliny (2/2)
21:05 Nečakané tragédie
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože V.
22:00 Utajený šéf II.
23:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Klapzubova jedenáctka (5)
20:55 Klapzubova jedenáctka (6)
21:30 Vezmeš si mě?

