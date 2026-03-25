Velikonoce na JOJce přinese silné příběhy, premiéry i rodinnou pohodu
Televize JOJ připravila pro diváky i letos výjimečné velikonoční vysílání, které spojuje filmové premiéry, oblíbené zábavné pořady i pestrý program pro děti.
Sváteční dny tak nabídnou ideální kombinaci odpočinku, emocí a společných chvil při obrazovkách.
Zábavné stálice "Dobre vedieť" (Zelený čtvrtek), "Milujem Slovensko" (Velký pátek) a "Mama, ožeň ma" (Velikonoční pondělí) zůstávají během svátků ve vysílání beze změny.
Filmový program nabídne několik výrazných titulů. Už v pátek večer (3. 4. ve 22:20 hodin) čeká diváky premiéra oceňovaného dramatu Dobrý člověk. Sobota bude patřit silným emocím i napětí - odpoledne (4. 4. ve 12:30) JOJ odvysílá oscarový Titanic a večer (20:40) akční film Mumie. Hlavní velikonoční premiérou bude akční megahit Jurský svět: Nadvláda, který uvede na Velikonoční neděli (5. 4. ve 20:40).
Během svátků si přijdou na své i rodiny s dětmi. Program nabídne oblíbené animované hity jako Doba ledová, Na vlásku, Ferdinand či klasiku Kráska a zvíře. Velikonoční pondělí (6. 4. v 15:40) přinese premiéru pohádky Přání. Rodinnou nabídku doplní i film Psí duše (5. 4. v 10:45), premiérové Dobrodružství knihomolky (4. 4. v 8:15) či české komedie Aristokratka ve varu a Copak je to za vojáka.
Speciální sváteční obsah přinesou i dětské pořady. V neděli (5. 4. v 16:25) odvysílá JOJKO velikonoční epizodu "Babička, rozprávaj!", která přiblíží slovenské tradice a zvyky.
Nejmenší potěší i nová série animovaného seriálu Labková patrola (od dubna v 18:50) včetně velikonoční epizody (5. 4. v 18:55) a zcela nový seriál Coop Troop (od dubna v 17:35).
Stanice JOJ PLUS nabídne během celé Velikonoc akční a dobrodružné tituly jako Solomon Kane, Ben Hur, Exodus: Bohové a králové, Muž se železnou maskou, Noe či dobrodružné série Pátrání po Chrámu slunce a Pátrání po Zlatém kalendáři. Chybět nebudou ani komediální klasiky, rodinné tituly či seriály jako Chlapci a chlapi.
JOJ KRIMI přinese na Velikonoční neděli večerní premiéru filmu Vraždy v Seville, který sleduje vyšetřování záhadného případu „vraždícího kostela“.
Dokumentární stanice JOJ Svet nabídne tematické tituly včetně dokumentu 400 let útlaku (Zelený čtvrtek v 18:00), přírodopisného seriálu Přežít v divočině (Velký pátek v 18:00) či premiérových dílů Rockové legendy (sobota ve 20:30) a Mýty a příšery (Velikonoční neděle ve 20:30 hodin).
Zpravodajská stanice JOJ 24 odvysílá na Velikonoční neděli tradičně v poledne přímé přenosy požehnání Urbi et Orbi z Vatikánu.
